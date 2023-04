🎥 L'explosion de joie dingue de Charleroi et la belle histoire de Damien Marcq

Comme à Eupen il y a quelques semaines, Damien Marcq a libéré Charleroi dans les derniers instants. Mais cette fois c'était dans les toutes dernières secondes, à domicile et dans une rencontre capitale.

Quelle libération au Mambourg ! Charleroi a été dominé en première période, est revenu en seconde et a pu compter sur le but libérateur de Damien Marcq pour empocher trois points capitaux. Le défenseur central de 34 ans, qui avait déjà inscrit le but victorieux sur la pelouse d'Eupen il y a quelques semaines, a remis le couvert d'une superbe manière : un deuxième ballon, en entrée de surface, et une superbe enroulée du pied gauche pour aller chercher la lucarne de Bostyn.

Contre son ex (69 matchs entre 2018 et 2021), le Français a donc inscrit son... deuxième but de la saison. Deux buts qui rapportent directement quatre points à Charleroi. Quatre points qui auront été, si qualification pour les Play-Offs 2 il y a, déterminants. Avant cette saison, sa dernière réalisation remontait au 22 février 2020. Sous les couleurs de Zulte-Waregem donc, contre Ostende.

Du placard au sommet, Damien Marcq pour la belle histoire

Sous les ordres de Still en début de saison, Damien Marcq n'avait pas le droit au chapitre. Pas suffisamment bon pour les datas d'Edward, il ne joue que 65 minutes en championnat lors des 16 premières journées... dont 54 minutes à Saint-Trond.

Felice Mazzu revenu, le joueur de 34 ans fait son retour dans le noyau et dans le onze de base, avec résultats immédiats. De la solidarité défensive, du leadership et deux buts salvateurs : une belle histoire.