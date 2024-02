L'état du Standard attriste un adversaire, ancien de la maison : "Ca fait mal de les voir dans cette situation..."

Le Standard s'est incliné à Westerlo, et retombe dans ses travers. Du côté campinois, Nacer Chadli, ancien de la maison, était attristé de voir les Rouches dans cet état.

Nacer Chadli (34 ans) ne portera probablement jamais le maillot du Standard de Liège en pro, et a même porté celui du grand rival, le Sporting d'Anderlecht. Mais l'ex-Diable Rouge est né à Liège, et a été formé à l'académie du Standard jusqu'en 2005. Chadli n'avait pas reçu sa chance en bord de Meuse, mais il reste attaché au Standard, et n'est donc pas heureux de la situation actuelle.

"C'est très bizarre. J'ai grandi avec le Standard, c'est l'un des plus grands clubs de Belgique. Ils ont un superbe stade, les supporters sont incroyables, c'est vraiment un très grand club", déclare Nacer Chadli au micro de la RTBF. "Ca fait mal de les voir dans cette situation, mais c'est peut-être juste cette saison".

L'ex-Diable espère en tout cas que son club de jeunesse relèvera la tête. "Ca reste un grand club, ils vont probablement rebondir l'année prochain, dans deux ans... mais il faut que le projet prenne forme", reconnaît-il. "C'est aussi ça qui bloque".