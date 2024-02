Le vestiaire du Standard a tremblé après la défaite à Westerlo : "On a juste l'air stupide !"

L'entraîneur du Standard était furieux après la défaite des siens à Westerlo, ce vendredi. Ivan Leko regrette le manque de confiance de son équipe, qui n'a jamais porté le coup d'accélérateur nécessaire pour mettre la défense campinoise en difficulté.

C'est un Ivan Leko furieux qui s'est présenté en conférence de presse, ce vendredi au Kuipje, après la défaite du Standard sur la pelouse de Westerlo. En possession du ballon pendant une bonne partie de la rencontre, les Rouches n'ont jamais mis le coup d'accélérateur pour forcer Sinan Bolat et sa défense à intervenir.

"Nous avons joué durant 45 minutes" regrettait Leko. "Nous étions bons, nous avions le contrôle, mais j'ai ressenti un clair manque de confiance de l'équipe. Certains se croient au Barça et jouent en tiki-taka. On a juste l'air stupide !"

L'entraîneur croate a encore dû bricoler, quelques heures avant le début de la partie. En outre des absences d'Hautekiet, Ngoy et Vanheusden, deux autres titulaires ont déclaré forfait.

Les absences ont miné le Standard à Westerlo

"Avec les absences de Noubi et Kanga, la préparation du match a été très difficile. Ça a été encore plus compliqué quand, au quart d'heure, Marlon Fossey a dû céder sa place sur blessure. Sans défenseur, sans attaquant, nous avons manqué d'équilibre. Nous avons été forcés de mettre un milieu de terrain dans la ligne arrière" poursuit Leko en visant Aiden O'Neill, qui a évolué une bonne heure en défense centrale.

C'est un but magnifique de Griffin Yow qui a envoyé les Liégeois six pieds sous Terre, à l'heure de jeu. Une finalité logique, selon Leko, au vu du contenu proposé pendant les 45 dernières minutes "C'est la plus mauvaise période depuis que je suis ici. Je suis fâché, je suis très en colère" a-t-il conclu.