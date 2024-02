Le weekend risque d'être long au Standard : Ivan Leko enfonce ses joueurs après la défaite à Westerlo

Le Standard a rechuté à Westerlo (2-1). Les Rouches affichent un bilan de 5 points sur 18 sous les ordres d'Ivan Leko.

2 tirs cadrés à 5, 0,39 expected goals contre 1,87 à Westerlo : le Standard est retombé dans ses travers en concédant une défaite logique en Campine. Ivan Leko était particulièrement mécontent du deuxième acte : "La première mi-temps n’était pas mauvaise, mais je suis déçu de la seconde période. On a perdu trop de duels et on n’a pas assez créé assez. Dans des matchs importants comme celui-ci, où les points comptent double, on ne peut pas se permettre de ne pas être à 100 %".

Au micro d'Eleven, l'entraîneur croate se montre particulièrement déçu des joueurs appelés à se montrer : "On est arrivé confiants ici après la victoire de la semaine dernière, mais ce n’était pas suffisant aujourd’hui. On a beaucoup de blessés en défense et en attaque, c’était l’occasion pour les autres de prendre leurs responsabilités, mais ils ne l’ont pas fait. On n’a pas été à la hauteur".

Le discours n'a été que trop souvent entendu à Sclessin cette saison : les joueurs vont devoir réagir, et vite. Car avec un calendrier leur réservant l'Union Saint-Gilloise, Gand et Genk lors des trois prochains matchs, la marge de manoeuvre est très faible. D'autant plus que s'il y a un vainqueur demain entre Louvain et Charleroi, celui-ci reviendra à un petit point des Rouches.