Une demi-heure presque parfaite permet à Anderlecht de remporter le Clasico face à un Standard courageux, mais insuffisant

Le Sporting d'Anderlecht s'est rapidement adjugé le Clasico, ce dimanche. Avec deux buts inscrits dans la première demi-heure, les Mauves se sont mis à l'abri face à des Rouches qui n'ont, encore une fois, pas eu les armes pour réagir.

C'est le Clasico entre Anderlecht et le Standard qui lançait ce dimanche de dixième journée de Jupiler Pro League. Une rencontre pour laquelle David Hubert reconduit Tristan Degreef et réintègre Kasper Dolberg, Killian Sardella et Yari Verschaeren. De son côté, Ivan Leko aligne David Bates en défense, et permet à Isaac Price de récupérer une place dans le cœur du jeu, au détriment de Léandre Kuavita.

Ce match se déroule sans supporters visiteurs, puisque les deux clubs ont conclu un accord stipulant que telle serait la norme, cette saison. En réaction, la Mauves Army a déployé une banderole en avant-match et a boycotté les douze premières minutes. À son entrée, le groupe d'Ultras d'Anderlecht a été sifflé et insulté par tout le stade. Une scène lunaire (voir ici).

Sur le terrain, on ne voit rien d'exceptionnel. La rencontre débute en mode mineur, la défense anderlechtoise perd l'un ou l'autre ballon que l'attaque du Standard ne peut convertir en occasion franche. De l'autre côté, par contre, le centre de Verschaeren est millimétré, sur la tête de Jan-Carlo Simic. Le jeune défenseur central saute plus haut que tout le monde et place sa tête au ras du poteau, Epolo est battu (1-0, 9e).

Anderlecht accélère, Epolo se loupe, Dolberg fait le break

Le Standard essaye de réagir et récupère plusieurs ballons intéressants. Zeqiri et Bulat sont contrés dans le rectangle, Eckert Ayensa n'y arrive pas et s'agace beaucoup. Sans être exceptionnel, mais en faisant très correctement son travail, le RSCA gère, et va même doubler la mise.

Kasper Dolberg se joue d'Hautekiet à l'aide d'un petit pont et envoie une frappe sèche, centrale, mais suffisamment lourde pour tromper un Epolo qui devait sortir ce ballon et qui réalise probablement sa moins bonne mi-temps de la saison (2-0, 30e). Anderlecht mène logiquement au repos, aussi grâce à quelques ballons sortis par Coosemans, sur des frappes de Price et sur un déboulé de Camara.

Anderlecht s'adjuge le premier Clasico de la saison et distance le Standard au classement

En deuxième période, Anderlecht reprend avec l'intention de rapidement tuer la rencontre. La frappe de Killian Sardella est cependant dévissée, tandis que Tristan Degreef se montre déroutant et multiplie les corners gagnés. Les Mauves pensent définitivement se mettre à l'abri peu après l'heure de jeu. Lancé dans la profondeur, Dolberg prolonge le ballon juste avant de se heurter à Epolo, et Verschaeren pousse dans le but juste devant Bates. Le but est toutefois annulé, pour une position de hors-jeu (65e).

Il ne se passera plus grand-chose, dans cette rencontre. Le Lotto Park a ovationné plusieurs fois Romelu Lukaku, qui a assisté à la rencontre (lire ici), ainsi que Tristan Degreef lors de sa sortie. Sur la pelouse, Zeqiri a tenté à deux reprises de tromper Coosemans, et Eckert Ayensa a repris un centre de Price à bout portant. En vain.

Dix minutes avant le terme, Simic a écopé d'une carte jaune très évitable et sera suspendu au Beerschot. En toute fin de rencontre, un long coup-franc de Zanka, depuis son camp, trouve Dreyer qui fait se retourner Epolo une dernière fois, d'une frappe croisée (3-0, 90+2e).

Le score n'évoluera plus. Victoire plus que logique d'Anderlecht, malgré le courage des Liégeois. Les Mauves s'adjugent le premier Clasico de la saison, remontent virtuellement à la deuxième place et prennent cinq points d'avance sur les Rouches, qui trônent à la 11e position du classement.