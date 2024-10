Cela n'a pas porté ses fruits : comment la direction du Standard a interféré dans les choix d'Ivan Leko pour le Clasico

Le Standard s'est incliné 3-0 à Anderlecht hier. Certains choix d'Ivan Leko font débat.

Le Standard a rapidement dû déchanter lors du Clasico : Anderlecht a ouvert le score après dix minutes et a fait le break à la demi-heure. Malgré quelques occasions de revenir dans la rencontre, les Liégeois sont apparus assez nerveux.

Pour ce match capital de la saison, Ivan Leko a effectué deux changements : outre le retour attendu de David Bates en défense, Isaac Price est revenu dans le onze, renvoyant Leandre Kuavita sur le banc.

Price appuyé par la direction

Un choix fort : au Standard depuis ses 15 ans, Kuavita avait débuté tous les matchs de la saison comme titulaire. De son côté, Price avait perdu sa place, commençant les trois dernières rencontres sur le banc.

Selon Sacha Tavolieri, le changement n'est pas anodin. Il affirme que la direction du Standard et les Anglais derrière A-Cap ont "poussé en interne pour que Ivan Leko préfère Isaac Price à Léandre Kuavita dans le but d’avoir un cœur du jeu plus offensif".

La manoeuvre est forcément interpellante. Au-delà de cette interférence dans la tactique de l'entraîneur croate, elle pousse vers le banc un jeune de l'académie.