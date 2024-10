Le Standard méritait-il un penalty contre Anderlecht ? La réponse très claire du Département d'arbitrage

Le RSC Anderlecht s'est largement imposé face au Standard dimanche dernier (3-0). Une décision a fait parler d'elle.

Lors du Clasico entre Anderlecht et le Standard, les visiteurs ont réclamé un penalty vers la 28ème minute. Zanka a légèrement touché Denis Eckert Ayensa au niveau de la hanche.

L'arbitre, Lothar D'Hondt, n'a pas accordé de penalty. La VAR n'y a également vu aucun problème et le jeu a donc continué. Peu après, Dolberg a porté le score à 2-0.

Selon Jonathan Lardot, les arbitres ont pris une bonne décision dans cette situation. "Absolument. Je n'ai pas trouvé cela particulièrement choquant. Et aussi : qui cherche le contact ?", a déclaré le représentant du Département d'arbitrage dans Under Review.

"C'est l'attaquant qui arrive par derrière et qui va au contact. Il ne peut pas non plus jouer le ballon. Je suis très content que Lothar n'ait pas accordé de penalty", a conclu Lardot.

Finalement, Anderlecht a remporté le match sur le score de 3-0. Les joueurs du Standard savaient, après le coup de sifflet final, que leur prestation n'avait pas été suffisante.