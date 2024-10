David Hubert a-t-il fait ses adieux en beauté ? Fredberg est confronté à une décision très difficile

David Hubert a-t-il dirigé son dernier match en tant que T1 d'Anderlecht? La question reste pour l'instant sans réponse, mais Jesper Fredberg et la direction font face à un choix très difficile...

Peut-on se séparer d'un entraîneur intérimaire qui a ramené du calme et du jeu dans son équipe, a pris 6/6 à la surprise générale en Europe et remporté l'un des matchs les plus attendus par le public ? La réponse à cette question difficile appartient à Jesper Fredberg et Wouter Vandenhaute.

David Hubert lui-même aimerait probablement continuer en tant que T1 des Mauves, avec tous les risques que cela implique. Quelle est sa part de responsabilité dans ces résultats, et quelle est celle du fameux "électrochoc" lié au changement d'entraîneur ?

Jesper Fredberg avait une deadline : la trêve internationale. Il devra bientôt prendre la décision d'embaucher un nouvel entraîneur ou de continuer avec Hubert. Sachant que les grands noms cités de ci de là - comme Kjetil Knutsen ou Mark Van Bommel - ne viendront, sauf grosse surprise, pas au Lotto Park ; un coach "anonyme" serait accueilli avec tièdeur.

Le public a en effet pris fait et cause pour David Hubert. "C'est agréable, mais ce sont les joueurs qui exécutent tout. Mais je le vois comme une marque d'appréciation pour le travail que nous avons accompli avec le staff", a déclaré le coach de 36 ans, qui a une fois de plus donné une impression très détendue face à la presse, associée à une vision claire.

Hubert restera-t-il T1 d'Anderlecht ?

"Je pense que nous avons eu du mal en première mi-temps. Nous n'avons pas réussi à percer la défense des Rouches parce que nous n'étions pas assez intenses et nos courses n'étaient pas assez bonnes. Le score de 2-0 à la mi-temps était flatteur. La deuxième mi-temps a été bien meilleure", a-t-il tempéré.

Hubert se dit prêt à relever le défi, mais ne se fait pas trop d'illusions. "Ces deux dernières semaines ont été très intenses. Ce que j'en ai appris, c'est que j'aime faire ça. Je veux continuer à entraîner à l'avenir. Je le fais avec cœur et âme. Cela m'a donné énormément d'énergie."

Cela semblait être un adieu, mais il a laissé la porte entrouverte. Il n'est donc pas totalement exclu qu'il reste à la barre du club. "Je ne suis pas en train de dire au revoir", nous a-t-il assuré. "Je ne sais vraiment pas. Une évaluation claire suivra, comme convenu. Aujourd'hui, je termine ces deux semaines. Nous verrons maintenant comment le club le perçoit et comment je le perçois. Est-ce que je voudrais devenir T2 ? Nous verrons quelles sont les bonnes étapes à suivre", a-t-il conclu.