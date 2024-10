Matthieu Epolo contesté après le Clasico ? Silvio Proto à sa rescousse

Matthieu Epolo a été critiqué après la défaite 3-0 du Standard lors du Clasico. Mais il peut compter sur le soutien d'un certain Silvio Proto.

Il serait un peu exagéré de dire que Silvio Proto pourrait être le père de Matthieu Epolo. Mais avec ses 22 ans de plus et son expérience dans le football belge, l'ancien gardien anderlechtois sait parfaitement se mettre à la place de son homologue du Standard.

Malgré la barrière de la couleur, Proto n'hésite jamais à soutenir un jeune gardien contesté. Du haut de ses 22 Clasicos, il est ainsi revenu sur les critiques qui se sont abattues sur Matthieu Epolo, qui disputait quant à lui pour la première fois ce classique du foot belge face à Anderlecht.

L'ombre d'Arnaud Bodart

Le Carolo a tenu à remettre en contexte le début de saison de son cadet dans La Capitale : "Avec Coosemans, il est le gardien qui a marqué le plus de points pour son équipe depuis le début de la saison". Malgré quelques interventions moins académiques, Epolo n'est ainsi pas étranger aux six cleansheets réalisées par les Rouches.

Pour Proto, le remettre en cause maintenant n'a pas de sens : "Il devra se relever et continuer son bon travail, mais la dernière chose que nous devons faire est de lui en vouloir, et encore moins de remettre le nom de Bodart sur la table".

Pour passer à autre chose, Matthieu Epolo peut notamment se concentrer sur les Diablotins. Le jeune gardien du Standard a été appelé pour la première fois avec les U21 belges.