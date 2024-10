Le Standard s'est-il déréglé à cause de la pression du monde extérieur ? "On nous demande d'être plus attrayants, et voilà le résultat"

Ivan Leko n'est pas l'homme à mâcher ses mots. Le Croate, après le 4 sur 15 et la défaite dans le Clasico, en a un peu assez que tout le monde se mêle de la façon dont il veut faire jouer le Standard.

Non, Leko ne l'a pas dit aussi clairement, mais on pouvait le comprendre. Et les habitués savent aussi qu'il n'apprécie pas qu'on lui impose une certaine manière de jouer. Non seulement après les critiques extérieures sur son approche défensive, mais le T1 subirait aussi quelques commentaires au sein du club.

Il était donc assez étonnant de voir Isaac Price débuter, alors que l'entraîneur du Standard, depuis le début de la saison, a toujours préféré Léandre Kuavita comme deuxième bouclier devant la défense. Le Croate voulait-il vraiment faire ce choix ?

En tout cas, après la rencontre et la défaite à Anderlecht, le T1 des Rouches n'était pas content. "On a bien commencé, mais on a rapidement commis des erreurs individuelles. On a du mal à se créer des occasions depuis le début de saison, on essaye d'améliorer notre manière de jouer. La réalité, c'est que nous sommes toujours en train de développer une jeune équipe" soulignait Leko en conférence de presse.

Ivan Leko a-t-il trop écouté le monde extérieur ?

Le Croate estimait que le résultat final, 3-0, était exagéré, mais reconnaissait qu'Anderlecht a mérité de remporter la partie. "Nous avons laissé ça se produire. En juin, il y avait beaucoup d'inquiétudes quant à l'avenir du club, on parlait même de relégation. Ensuite, nous avons eu quelques bons résultats."

"Mais nous avons laissé la pression intérieure et extérieure jouer un rôle. Nous devions être plus séduisants et voilà ce qu'on obtient. C'est très douloureux ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Devons-nous revenir à notre ancien système ? Je ne sais pas, mais d'après les statistiques, nous aurions dû battre Westerlo et Anderlecht" a conclu le croate, sous-entendant le fait que les Rouches ont eu plus de tirs (non cadrés) que leurs adversaires.