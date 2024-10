🎥 La fracture est énorme entre les joueurs d'Anderlecht, le reste du Lotto Park et la Mauves Army : "Ils veulent envoyer un signal, mais nous voulons du respect"

La Mauves Army 2003 a profité de ce Clasico pour envoyer un message : pas de football sans supporters, y compris les visiteurs. Le kop principal d'Anderlecht a donc boycotté les douze premières minutes de la rencontre. Cependant, les joueurs de David Hubert avaient aussi un message à faire passer.

La scène était complètement surprenante, ce dimanche. Puisque leurs homologues liégeois ont été privés de déplacement, la Mauves Army 2003, le kop principal d'Anderlecht, a marqué son mécontentement. Une banderole en avant-match, ainsi que douze premières minutes de boycott.

Ça n'a pas plu au reste du stade. Lorsque la Mauves Army a pénétré sa tribune, elle a été huée, conspuée, insultée par le reste du Lotto Park. "Shame on you, you're fucking shit" et d'autres, la réaction était unanime.

Des huées, « you’re fucking shit, shame on you », le Lotto Park gronde la Mauves Army, qui rejoint, comme prévu, sa tribune après 12 minutes ! #ANDSTA pic.twitter.com/sx1lBE8Smo — Loïc Woos (@LoicWoos) October 6, 2024

Les joueurs d'Anderlecht ont volontairement évité la Mauves Army

Jeudi dernier, à la Real Sociedad, les joueurs d'Anderlecht étaient allés saluer leur public malgré les gros débordements survenus dans la tribune. Une réaction qui avait valu beaucoup de critiques à un effectif bruxellois qui a compris la leçon. Cette fois, les Mauves ne sont pas allés célébrer la victoire dans le Clasico avec la MA 03.

Une réaction intentionnelle, comme l'a expliqué Mario Stroeykens. "Ils peuvent protester, mais doivent-ils le faire lors d'un si bel après-midi de football et durant un Clasico? S'ils veulent du respect, alors nous pouvons également le demander", a déclaré Stroeykens, qui a brillé lors de cette rencontre.

Ils ont voulu envoyer un signal, mais nous voulons aussi du respect"

"Ils ont voulu envoyer un signal, nous les avons remerciés, mais nous voulons aussi du respect. C'est dommage qu'ils aient choisi de donner un tel signal aujourd'hui. S'ils veulent à nouveau des supporters visiteurs, ils doivent montrer l'exemple eux-mêmes."

"Ce qui s'est passé à la Sociedad n'aidera pas. Cela n'incitera pas la Pro League à autoriser à nouveau les supporters visiteurs. Il faut agir de la bonne manière. Nous avons accéléré, pour ne pas faire tout un cinéma autour de cela."

La Mauves Army contre le reste ?

Dans les travées du Lotto Park, ce dimanche, il nous revient qu'on cautionne de moins en moins les actes de la Mauves Army. Plusieurs supporters craignent notamment de se voir annuler leur déplacement européen à Riga ou à Prague, déjà réservé pour la plupart.

La rupture entre le groupe de supporters le plus influent du club et le reste du Lotto Park semble bien réelle. "Ce groupe de supporters ne sera jamais au-dessus du club", nous disait-on après la rencontre. Reste à voir si la trêve internationale permettra de calmer les ardeurs, ou de trouver un terrain d'entente...