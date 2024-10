La pression commence à monter au Standard : "Le coach est toujours derrière nous, mais on doit aussi prendre nos responsabilités"

Le Standard a été battu 3-0 par Anderlecht en ce début d'après-midi. Andi Zeqiri était particulièrement amer après la rencontre.

Andi Zeqiri se réjouissait de vivre son premier Clasico ce dimanche, expliquant que le Standard devrait ajouter un supplément d'âme pour compenser l'absence des supporters rouches. Mais il a rapidement déchanté.

Après dix minutes, Anderlecht ouvrait déjà le score avant de doubler le score à la demi-heure. Le Standard a réagi avec plusieurs occasions mais est apparu assez nerveux sur le terrain.

"Il y a eu pas mal d'erreurs. Le plan était clair : on devait rester en bloc et attendre l'adversaire pour repartir rapidement, mais on n'a pas concrétisé ces situations. Il y a encore beaucoup de travail" déclare Zeqiri au micro de DAZN.

Troisième match de rang sans victoire

"Le coach est toujours derrière nous, mais on doit aussi prendre nos responsabilités. C'était un match compliqué, mais il faut passer à autre à chose" poursuit-il.

Il ne faudra donc pas ruminer cette défaite, même si la trêve internationale privera l'équipe d'une possibilité de rebond immédiat. Les Liégeois seront en tout cas attendus au tournant à la reprise. Car enchaîner une nouvelle désillusion dans le choc wallon face à Charleroi ne ferait que faire encore un peu plus la pression autour de l'équipe.