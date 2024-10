Les recrues du Standard se veulent positives : "Je promets un retour différent contre Anderlecht, ce n'est pas comme s'ils avaient marqué après de superbes actions"

Dennis Eckert Ayensa a essayé d'inverser la tendance, dimanche au Lotto Park. En vain. L'attaquant allemand, qui s'est beaucoup donné, se voulait cependant positif quant aux prochaines semaines du Standard.

Le Standard a donné le sentiment de ne jamais avoir eu les armes pour rivaliser avec Anderlecht, ce dimanche. Rapidement menés, les Rouches ont essayé d'inverser la tendance, mais n'ont finalement que très peu inquiété Colin Coosemans. Un constat que relevait aussi Dennis Eckert Ayensa, après la rencontre.

"Premièrement, je pense qu’on est bien entré dans le match, on avait notre plan. Cependant, on a encaissé le premier but trop facilement, et c'était difficile de créer des occasions claires. Le plan fonctionnait bien, il y avait du mouvement et des débordements, mais on doit être plus clairs dans le dernier geste."

Quand je vois comment on joue à l'entraînement, je suis sûr que les occasions, les buts et les points vont venir"

Dennis Eckert Ayensa se veut positif quant à l'avenir du Standard

"Je suis cependant fier de notre jeune équipe, je sais combien tout le monde travaille. C'est une journée difficile pour les fans du Standard, je leur assure qu'on a fait de notre mieux et qu'on reviendra meilleurs. Je sais qu’on a perdu 3-0, mais je ne pense pas que ça reflète le match, on a eu nos occasions. On doit continuer, je vois qu’il y a des qualités dans cette équipe. Les occasions, les buts et les points vont venir, j'en suis sûr à 100% quand je vois comment on joue à l'entraînement."

Au Standard, il y avait pourtant de l'espoir, dans le chef des fans, privés de déplacement au Lotto Park. Anderlecht avait joué jeudi, leurs supporters étaient ligués les uns contre les autres, et beaucoup d'éléments semblaient réunis pour une surprise liégeoise. Elle n'a jamais été ne serait-ce que proche de se produire.

"Je promets aux supporters qu'on aura beaucoup de bons moments, et que le retour à Sclessin contre Anderlecht sera complètement différent. Ils marquent sur un corner et une frappe de loin, ce n'est pas comme si c'était deux actions magnifiquement combinées. Il y a deux passes directes à l'attaquant suivies d'un tir. Je n’ai pas eu le sentiment qu’ils nous ont tués, on a eu des possibilités", poursuivait un Dennis Eckert Ayensa qui se voulait positif et encourageant, comme Andi Zeqiri quelques minutes avant lui.

Quand on voit le nombre de joueurs sélectionnés en équipe nationale, ça prouve que cette équipe a des qualités"

"On est l'une des meilleures défenses des trois derniers mois et on doit maintenant se concentrer sur l’attaque. En faisant ça, on laisse parfois plus d'espaces et on est punis, mais on doit continuer. On va revenir après la trêve et on doit trouver cette balance entre la défense et l'attaque. Et quand on voit le nombre de joueurs sélectionnés (Epolo, Fossey, O'Neill, Price, Sahabo, Badamosi, Zeqiri), ça prouve que cette équipe a des qualités."

"Un jour ça tombera de l’autre côté et on aura des beaux buts, des bons moments. J’aime être ici, je peux créer des actions offensives, des passes dans l’espace pour les attaquants. Je suis très motivé pour renverser le scénario, aider l’équipe et remettre le Standard ou il mérite d'être" a conclu l'attaquant allemand, auteur d'une tête à bout portant, en fin de match, qui aurait pu lui permettre d'ouvrir son compteur avec les Rouches. Probablement en vain, toutefois.