Scène incroyable à Anderlecht : le Lotto Park siffle et insulte la Mauves Army après son action de soutien aux supporters du Standard (vidéo)

Les fans d'Anderlecht n'ont clairement pas apprécié l'action de la Mauves Army. Lorsque le groupe d'Ultras du RSCA est entré dans sa tribune après la 12e minute de jeu, il a été hué par tout le reste du stade. Une drôle de scène.

Ce dimanche après-midi a lieu le premier Clasico de la saison, au Lotto Park. Une rencontre disputée sans supporters visiteurs en raison des incidents entre les deux clubs survenus la saison dernière, et plus globalement depuis quelques années.

Une décision critiquée par la Mauves Army 2003, le principal groupe d'Ultras d'Anderlecht. En contestation, ils ont déployé une banderole "un Clasico sans visiteurs n'a pas la même saveur", et ont boycotté les douze premières minutes de la rencontre.

— Loïc Woos (@LoicWoos) 6 octobre 2024

Avec cette action, la MA 2003 veut souligner à quel point la présence de supporters, à la fois à visités et visiteurs, est importante dans un match de football. Selon la Mauves Army, le 12e homme est "une condition non négociable" pour l'organisation des matchs.

L'action menée par le groupe placé derrière le but de Colin Coosemans, en première période, n'a cependant pas plu au reste du stade, qui l'a bien fait comprendre.

Lors de l'entrée de la Mauves Army dans sa tribune, à la 12e minute, des huées ont résonné dans tout le stade, avant les chants "shame on you" et "you're fucking shit". Drôle d'ambiance.