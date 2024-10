Dolberg impressionné par un coéquipier : "Il est spécial, je n'ai jamais joué avec un tel joueur"

Kasper Dolberg n'est jamais très démonstratif mais il retrouve des couleurs ces dernières semaines. Et il le doit en partie à l'un de ses équipiers, auquel il a rendu hommage.

Même s'ils avaient une bonne relation et qu'ils soient compatriotes, nous soupçonnons que Kasper Dolberg ne soit pas trop affecté par le départ de Brian Riemer. Le numéro 9 d'Anderlecht jouait sur une île sous la direction de son entraîneur danois. Pas de combinaisons, des longs ballons dont il ne pouvait rien faire, peu de mouvement...

David Hubert a remarqué les besoins de son attaquant, qui est peut-être le meilleur techniquement en Belgique. Mais il a besoin de recevoir le ballon au sol. Les duels aériens ne sont pas pour lui. Combinaisons, course en profondeur, décrochages, c'est son jeu.

Et Dolberg a maintenant trouvé le partenaire idéal : Mario Stroeykens. Face au Standard, le RSCA évoluait presque en 4-4-2, avec Stroeykens en second attaquant aux côtés du Danois. Et la connexion se fait très bien.

Dolberg redevient Dolberg

"Je me trouve aussi très bien avec Yari, mais Mario est spécial", reconnaissait Dolberg à propos du jeuen produit de Neerpde. "(réfléchit) Non, je ne pense pas avoir déjà joué avec un tel joueur. Mario me comprend bien et nous pouvons combiner. Je l'avais déjà vu la saison passée, Mario a d'énormes qualités et il ne cesse de grandir".

Kasper Dolberg paraît donc libéré, et cela donne ce qu'on a vu ce dimanche : un petit pont et un tir à 118 km/h en pleine lucarne. "Mario m'a passé le ballon, j'ai vu mon adversaire arriver, je lui ai fait un petit pont et j'ai senti que c'était le moment de tirer", a expliqué Dolberg comme s'il venait juste d'aller acheter du pain à l'épicerie.

Son dernier but remontait au 10 août, contre OHL où il avait également marqué sur une passe de... Stroeykens. "Ces buts sont importants pour moi", a-t-il confirmé. "Je suis entouré de bons joueurs et je sais que je recevrai de bons ballons".

Dolberg fêtait ses 27 ans hier, mais il n'y avait pas de fête prévue le soir. "Mes jumeaux sont aussi nés aujourd'hui", a-t-il plaisanté. "Toute l'attention est pour eux." En effet, il y a un an, ses deux enfants sont nés, le même jour que lui. Il avait alors absolument voulu jouer contre le KV Malines sans avoir dormi et... il avait marqué. Une journée spéciale.