Le grand perdant du choc wallon ? "C'est un échec"

Le Standard et Charleroi se sont neutralisés dans le choc wallon. Les créateurs n'ont pas été à la fête.

A défaut d'avoir atteint des sommets de football, le choc wallon a accouché d'un match engagé et à suspense. Charleroi a émergé en fin de match pour arracher un point.

"Sportivement, c’était ennuyant. Le Standard a été maître de son jeu et aurait sans doute mérité de revenir avec les trois points. Mais bravo à Charleroi d’y avoir cru et de marquer avec un attaquant" résume Guillaume Gillet sur Vivacité.

Un joueur carolo semble toutefois avoir encore perdu des points. Profitant de la suspension de Daan Heymans, Alexis Flips a retrouvé une place de titulaire pour la première fois depuis plus d'un mois. Dans une équipe qui se voulait un rien plus audacieuse, il n'a pas su apporter cette créativité qui est pourtant normalement sa marque de fabrique, et a d'ailleurs été remplacé à la mi-temps.

Pas en confiance

"Il est capable de montrer de bonnes choses mais ce n’est pas suffisant pour être un titulaire indiscutable. Il était positionné à son poste préférentiel, dans l’axe, mais c’était un échec. La question de sa vraie valeur se pose. Ce n’est pas le transfert qu’on espérait du côté de Charleroi. D’ailleurs, on a vu la différence en deuxième mi-temps. Sa sortie coïncide avec le moment où Charleroi sort la tête de l’eau" constate Gillet.

L'ancien Anderlechtois voit une autre énigme dans le jeu des Zèbres en la personne d'Isaac Mbenza, peu souvent à la manoeuvre cette saison mais très bien monté au jeu : "Ce qui peut me déranger avec lui, c’est qu’il est souvent meilleur en entrant au jeu que comme titulaire. Mais il a tout ce qu’il faut pour être indiscutable dans cette équipe".