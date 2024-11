Charleroi sur un petit nuage après ce but de dernière minute contre le Standard : "On ne peut pas à chaque fois bien jouer et perdre des points"

Charleroi est parvenu à arracher un point au forceps contre le Standard (1-1). Pour Isaac Mbenza, cela peut servir de déclic.

Il aura fallu faire jouer les trois attaquants de pointe côte à côte, mais le secteur offensif de Charleroi respire enfin. Ce but de Dabbah symbolise tout le flair dans le rectangle qui manque à l'équipe depuis des mois.

Lui aussi monté au jeu pour inverser la tendance, Isaac Mbenza a immédiatement attribué les mérites de cette égalisation à Rik De Mil : "J'ai essayé de faire le maximum, mais c'étaient les mots du coach. Il a su nous remobiliser à la mi-temps" déclare...l'ancien Standardman au micro de DAZN.

Charleroi n'a pourtant pas disputé son meilleur match de la saison. Mais arracher un point dans ces circonstances fera un bien fou au groupe : "On sait qu'en ce moment, on n'est pas au top, surtout par rapport à la semaine passée où on prend finalement 3-0 à Genk. Ce point va nous faire du bien".

Un but qui vient de loin

Le vent va-t-il tourner pour le Sporting ? "On ne peut pas à chaque fois bien jouer et perdre des points, à quelques secondes prêts, on se retrouvait encore bredouilles. Mais on l'a fait. On a quand même fait preuve d'un peu de réalisme à la fin, ça nous fait du bien".

Mbenza se surprend même à éprouver des regrets : "Vu comment on joue, on aurait pu prendre les trois points ce soir, mais on limite la casse. C'est bon pour la suite, parce qu'on a des matchs difficiles qui nous attendent".

De fait, les Zèbres se déplaceront à l'Antwerp le weekend prochain : "Si on se base sur les moments où on a été bons contre les grosses équipes et qu'on change certains petits détails...C'est facile à dire mais on n'aura pas le choix face a de telles équipes".