Sous les ordres de Leko, l'histoire entre Alexandropoulos et le Standard va finir par s'arrêter avant même d'avoir réellement commencé

Le milieu de terrain grec, aux qualités techniques pourtant visibles, continue de ronger son frein sur le banc du Standard. Une situation qui surprend de plus en plus.

246 maigres minutes de jeu disputées en championnat, 348 en prenant en compte la Coupe de Belgique. Au Standard, Sotiris Alexandropoulos continue de ronger son frein, sur le banc.

Une situation étonnante, tant les qualités techniques du Grec avaient marqué dès ses premières touches de balle, contre Bruges lors de la deuxième journée. Depuis le début de la saison, Alexandropoulos a participé à 14 des 16 rencontres de championnat, mais seulement deux fois dans la peau d'un titulaire.

Leko ne voit pas Alexandropoulos dans son système défensif

Interrogé sur le manque de temps de jeu du Grec de 23 ans lors de la conférence de presse suivant le partage entre Charleroi et le Standard, Ivan Leko s'est exprimé sur la situation du milieu de terrain prêté par le Sporting CP jusqu'à la fin de la saison.

"On sait que Sotiris est un très bon joueur, avec des qualités techniques. Toutefois, dans ce match, comme la semaine dernière contre le Cercle, nous n'avons pas eu beaucoup le ballon. Or Sotiris peut davantage exploiter ses qualités lorsqu'il peut porter le ballon, gérer le rythme et alerter ses partenaires. Il est bien meilleur avec que sans le ballon."

Telle était la justification d'un Leko qui a indiqué "avoir fait les bons changements" lorsque nous évoquions le temps de jeu réduit de Sotiris, monté au jeu à une minute de la fin du temps réglementaire au Mambourg comme contre le Cercle, et les interrogations globales qui nous sont survenues tout au long de la rencontre, notamment lors de la montée au jeu d'un Boli Bolingoli en manque de rythme, mais aussi lors de celle d'un Marko Bulat qui manquait clairement d'impact physique pour une rencontre où il fallait mettre le pied, et qui n'est pas, non plus, réputé pour ses qualités défensives extraordinaires.

Moins utile dans un jeu plus défensif ?

Contre Saint-Trond et à La Gantoise, en début de mois de novembre, le T1 croate a voulu faire évoluer son Standard un petit peu plus offensivement. Avec Sotiris au milieu, donc, qui fêtait ses deux seules titularisations en Pro League. Mais après la gifle subie à la Planet Group Arena, Leko a voulu repartir sur ses principes du début de saison. Ce sont donc Léandre Kuavita, dont le volume de course est impressionnant, et Isaac Price, plus facilement capable de reculer et courir pour fermer les lignes, qui accompagnent à nouveau Aiden O'Neill.

Si on suit bien les justifications de l'entraîneur des Rouches, il faudra donc attendre de revoir un Standard plus offensif pour retrouver Sotiris Alexandropoulos dans le onze de base. Et ça ne semble pas être le plan de Leko, qui lançait encore dans la salle de presse de Charleroi. "Nous avons voulu jouer beau contre l'Antwerp et Gand, mais nous avons encaissé trois et cinq buts. Je voudrais jouer comme le Barça, mais on ne parle que des résultats." Le football porté vers l'offensive n'est donc pas près de revenir à Sclessin, et c'est dommage pour un joueur pourtant pétri de talent.