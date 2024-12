"C'est rageant" : Arnaud Bodart peste après avoir entrevu la victoire

Le Standard était à quelques secondes de décrocher la victoire au Mambourg. Mais Oday Dabbagh en a décidé autrement.

Comme annoncé par Ivan Leko à l'issue de la victoire contre le Cercle, Arnaud Bodart était une nouvelle fois présent dans les buts du Standard pour le choc wallon à Charleroi. Il pensait bien contribuer à une deuxième cleansheet en deux matchs et à la deuxième victoire de l'extérieur de la saison. Mais le portier liégeois a dû aller chercher le ballon au fond de ses filets dans la dernière minute.

"La première mi-temps est pour nous, surtout le début de match. On fait le plus dur en ouvrant le score. On sait que nos derniers matches à l’extérieur ont été compliqués. On a montré un meilleur visage aujourd’hui" tente-t-il de positiver.

Le Standard courageux mais trop replié ?

Le deuxième acte était moins abouti : "On a trop subi. Je pense que Charleroi a fait les changements nécessaires en seconde période avec un joueur de plus devant. On n'a pas assez gardé la balle devant en deuxième mi-temps".

Un sentiment partagé entre vouloir se mettre à l'abri et conserver ce but d'avance ? "On a subi, mais on a tenu… jusqu’à ce but à la dernière seconde. C’est dommage. L’équipe méritait de gagner. On a bien défendu, on a montré du caractère. C’est ce que l’on doit retenir. On sait de quoi on est capable".

"Il vaut mieux un partage qu’une défaite. Il faut continuer à aller de l’avant. C’est rageant, on avait cette victoire en main. À domicile, on sait qu’on est poussé par nos supporters. À l’extérieur, on doit jouer sans complexe. C’est ce qu’on a fait ce soir" analyse Bodart.

Le portier des Rouches a aussi abordé sa situation personnelle et la concurrence de Matthieu Epolo : "C'est une situation difficile pour le coach. Matthieu est un super gardien, qui bosse bien aussi. Je comprends que c'est compliqué pour le coach de choisir. Je reste calme et je continue à me préparer pour tous les matchs".