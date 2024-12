Le travail de l'ombre de Léandre Kuavita se comptabilise enfin... mais ça n'a pas suffi pour le Standard à Charleroi : "On doit tuer le match avant la pause"

Les émotions étaient contrastées pour Léandre Kuavita. Auteur de son tout premier but en Jupiler Pro League, le milieu de terrain du Standard regrettait le but inscrit par Charleroi sur la dernière action, expliqué par un manque de pressing des Rouches en seconde période.

"On avait la victoire, à quelques secondes près. On est déçu, mais c'est le football. On a parfois la chance avec nous, ce n'était pas le cas cette fois, mais on doit continuer." Léandre Kuavita tenait à relativiser, malgré l'égalisation de Charleroi sur la dernière action de la partie, samedi soir. Le milieu de terrain du Standard était évidemment très déçu, d'autant qu'il sait que la seconde période des Rouches n'était pas au niveau de la première.

Certes, cette rencontre n'était pas spectaculaire. Mais les joueurs d'Ivan Leko ont longtemps réussi à se fixer au plan dressé par leur entraîneur : défendre de manière solide, puis partir en contre. Et si les reconversions offensives n'ont pas été aussi tranchantes qu'espéré, Arnaud Bodart n'a pas non plus été mis à rude épreuve. En parties grâce aux bonnes prestations de Bosko Sutalo et Ibe Hautekiet, alors que Henry Lawrence a éprouvé beaucoup plus de difficultés sur le côté gauche de la défense centrale.

On leur a laissé l'espoir. Si on en met deux ou trois avant la pause, le match est terminé" - Léandre Kuavita

"On a arrêté de presser. On a trop subi, trop reculé. Surtout les joueurs offensifs, on poussait le bloc vers l'arrière. C'est pour ça qu'on a encaissé en fin de match, on était fatigué et les distances étaient plus grandes. Il aurait fallu remonter le bloc, mais les attaquants ont beaucoup dépensé en première mi-temps et la fatigue était présente. Charleroi a créé ses occasions comme nous en première mi-temps. Si on en met deux ou trois avant la pause, le match est terminé, mais on leur a laissé l'espoir."

© photonews

Une récompense pour tout un travail de l'ombre

De son côté, Léandre Kuavita peut se montrer satisfait de sa prestation. Généreux dans les efforts, le jeune milieu de terrain (20 ans) a inscrit son premier but en Jupiler Pro League, quelques semaines après celui marqué contre le Lyra-Lierse en Croky Cup, qui fut à l'époque son tout premier but avec le noyau A. Auteur de deux buts et deux passes décisives cette saison sous les ordres de Leko, Kuavita commence à voir son travail de l'ombre se matérialiser sur le plan comptable.

"J'ai réfléchi, j'ai pensé au dernier match où je me suis retrouvé dans la même position et où j'ai voulu tirer en une touche. Cette fois, j'ai su que je devais contrôler et me placer. Les statistiques, ça commence petit à petit. On essaie de faire mieux chaque semaine."

"Je suis un joueur du collectif, j'essaie de gagner les deuxièmes ballons, jouer vers l'avant. Le coach me dit souvent qu'il m'aime bien, ça fait plaisir. Mon rôle n'est pas vraiment d'aller presser, mais plutôt de bloquer et d'empêcher qu'ils passent au milieu", a conclu un joueur dont le volume de course et l'intelligence de placement sont cruciaux pour le style plus défensif adopté par Leko.