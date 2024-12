"Nous n'étions pas bons, le Standard non plus" : l'analyse la plus honnête du choc wallon ?

Le choc wallon d'hier soir a accouché d'un match engagé, à défaut de valoir aux supporters présents des sommets de football. Rik De Mil ne disait pas autre chose en interview d'après-match.

C'est un Rik De Mil soulagé qui s'est présenté face à la presse à l'issue du partage contre le Standard. L'entraîneur de Charleroi sait que ses Zèbres ont choisi le bon match pour se montrer plus efficaces que séduisants au ballon.

Il reste conscient que tout n'était pas parfait, loin de là : "C'était difficile. Surtout en première mi-temps. Nous n'étions pas bons, le Standard non plus, c'était équilibré" commence-t-il.

De meilleures intentions en deuxième mi-temps

"On n’était pas assez bon avec le ballon. On doit être bon dans les duels, dans les deuxièmes ballons, sur les bases du foot mais c’est avec le ballon que c’est le plus important" poursuit De Mil.

C'était meilleur après le repos : "À la mi-temps, j’ai dit qu’il fallait mieux jouer au foot, trouver de meilleures positions et c’est ce qui a été fait. On a beaucoup mieux joué et le partage est mérité. En deuxième période, on a même eu les possibilités pour gagner ce match".

Accrocher un point in extremis face au Standard fera en tout cas du bien à Rik De Mil et à son groupe. Après les frustrations de ces dernières semaines, cela peut servir de déclic, comme le but encaissé en toute fin de match contre Bruges avait lancé la série négative.