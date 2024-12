🎥 "Tu peux partir de chez nous au plus vite" : le geste fou de Dabbagh après son but qui scandalise les supporters de Charleroi

Oday Dabbagh a inscrit son premier but de la saison avec Charleroi lors du choc wallon. Mais sa célébration va l'isoler encore un peu plus de son propre public.

Une rage libératrice : Oday Dabbagh a célébré son but salvateur en mettant un doigt devant sa bouche, pour faire taire les critiques qui se faisaient de plus en plus nombreuses. Mais ce n'est pas tout : il a également dégagé le ballon vers ses propres supporters.

Une réaction intolérable pour les Storm Ultras : "Quand il est arrivé…Dabbagh a été soutenu. Et même ses ratés ont fait partie de son intégration. Annoncé par Medhi comme étant le profil qui allait claquer 15 buts par saison…on n’en a jamais voulu au joueur, non-responsable de tels propos. Quand il a vécu des moments compliqués - et même terribles sur le plan privé - là aussi il a été soutenu, en toute discrétion car les soutiens les plus précieux ne doivent pas être une publicité" rappellent-ils.

La célébration a cassé la relation avec une partie des supporters carolos : "Tu as loupé un moment de lien avec tes fans. Pire : tu l’as sali. Tes gestes vis-à-vis de la T4 et de la T1 sont en lien avec une attitude qu’on n’attendait pas : le mépris.

Une fracture bien réelle

"On aurait pu entendre encore que « l’émotion » a pris le dessus, que la frustration était là sur le moment même…mais non, tu as sciemment confirmé ton mépris pour les fans (y compris même pour ceux qui te respectaient encore un peu), en publiant et en assumant ta prise de position publiquement sur tes propres comptes sociaux" poursuivent les Storm Ultras dans leur communiqué.

"Tu peux partir de chez nous au plus vite. Toi et ta mentalité en carton. Nous ne te considérons plus comme un joueur à part entière de nos couleurs. Tu es indigne de les porter. Ton départ soulagera beaucoup de fans (et même beaucoup de tes coéquipiers)" écrivent-ils.

Le club est également visé : "Le Sporting s’enorgueillit de cette vidéo en la publiant, oui, celle où tout le monde verra où tu vises intentionnellement les fans. Pas de bol, ils l’ont enlevée…et pas de bol, on en fait une copie pour éviter que ça ne se perde. C’est bête hein". Les prochains matchs de l'attaquant au Mambourg risquent d'être chahutées.