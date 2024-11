LIVE : Martin Delavallée très près d'offrir le but du break au Standard, Stulic trouve le poteau pour Charleroi

Loïc Woos depuis le Mambourg



69

Centre de Zorgane, aisément capté par Bodart



65

Enfin un contre du Standard, mais la passe de Camara pour Zeqiri est trop longue



62

Pas de penalty, mais corner pour les Zèbres



62

Corner de Mbenza qui passe devant tout le monde, les Carolos réclament une main de Fossey dans le rectangle



61

Nouveau centre dégagé par Hautekiet, ça commence à chauffer devant Bodart



59

Le poteau de Stulic !

Quelle réponse de Charleroi ! Mbenza centre puissamment, Stulic se retourne dans le rectangle et frappe, Bodart est sauvé par son poteau



55

Oh quelle occasion incroyable !

Près d'un énorme but gag ! Relance catastrophique de Delavallée directement sur Ayensa, qui tente de lober en un temps. Le portier de Charleroi dévie le cuir sur son poteau !



53

Le Standard laisse totalement le jeu à Charleroi, qui n'arrive pas encore à accélérer



51

Coup-franc de Mbenza contré par O'Neill, dans le mur



50

Faute de O'Neill sur Guiagon, bon coup-franc pour les Zèbres



48

Carte jaune pour Parfait Guiagon





48

Ousou lance Mbenza sur la gauche, qui centre vers Stulic, mais c'est légèrement trop long



46

Alexis Flips

Isaac Mbenza





46

C'est parti pour la seconde période !



45+7

Centre de Pétris et reprise de la tête d'Ousou, sur Bodart



45+3

Pas de corner pour Charleroi, Guiagon conteste et est averti



45

8 minutes de temps additionnel prononcées au moment d'une frappe lointaine de Price, hors cadre



42

Faute de Stulic sur Camara et avertissement verbal pour l'attaquant de Charleroi



40

Reconversion de Guiagon, qui va au bout et frappe : de peu au-dessus



40

Centre de Camara, reprise de Zeqiri déviée, le Standard appuie !



36



But de Leandre Kuavita





36

Gooal pour le Standard !

L'ouverture du score des Rouches ! Mauvais dégagement de la défense de Charleroi, déviation de la tête de Fossey, Price prolonge pour Zeqiri. L'attaquant du Standard dribble Delavallée et frappe, Ousou revient et sauve sur la ligne, mais le Suisse peut récupérer le ballon et glisser à Kuavita, qui ajuste et fait 0-1 !



32

L'occasion pour Charleroi !

Ballon qui traine dans le rectangle et qui passe par Zorgane, Stulic et Guiagon. Centre, finalement, de Flips vers Dragsnes, qui croise un rien trop sa frappe. Le plus gros danger de ce début de rencontre



31

Sortie... de la tête de Bodart sur une longue balle d'Ousou. Double tête, même, pour un gardien du Standard forcé de mettre en touche



26

Belle sortie de milieu de terrain avec O'Neill et Camara, qui lance Kuavita. Le jeune joueur du Standard se joue d'abord de Titraoui, mais son centre est contré et capté sans souci par Delavallée



24

Camara dézone de temps en temps et apporte le surnombre au milieu de terrain. Quand c'est le cas, c'est Kuavita qui le couvre défensivement



23

Bon ballon de Sutalo dans le dos de la défense pour Ayensa, qui se trompe avec le ballon et rend un six mètres à Charleroi



21

Récupération de Camara dans les pieds de Pétris. Bonne percée du latéral de Charleroi, qui a mis trop de temps avant de donner son ballon



16

Long coup-franc de Flips, capté par Bodart



15

Rythme très bas, assez naturellement, dans ce début de choc wallon. Possession partagée, légèrement à l'avantage des Zèbres. Pas encore d'occasion franche



10

C'est enfin reparti dans ce choc wallon, neuf minutes plus tard. Le corner du Standard est écarté



4

La pause se poursuit, le temps que la fumée des fumigènes ne s'en aillent. Les joueurs s'échangent des passes pour tenter de rester à température dans la froideur du Mambourg



2

Petite interruption après une première minute disputée silencieusement. Des fumigènes pour Yoni, supporter de Charleroi tragiquement décédé cette semaine



1

Première percée et tentative de Kuavita, corner pour le Standard



1

C'est parti pour ce choc wallon !



1

Charleroi - Standard: 0-0





Charleroi: Jeremy Petris - Aiham Ousou - Adem Zorgane - Parfait Guiagon - Vetle Dragsnes - Antoine Bernier - Nikola Stulic - Stelios Andreou - Yacine Titraoui - Martin Delavallee - Alexis Flips

Banc: Amine Boukamir - Etienne Camara - Isaac Mbenza - Oday Dabbagh - Mardochee Nzita - Zan Rogelj - Mohamed Kone - Cheick Keita - Grejohn Kyei



Standard: Boško Šutalo - Isaac Price - Andi Zeqiri - Dennis Ayensa - Marlon Fossey - Arnaud Bodart - Ilay Camara - Aiden O'Neill - Ibe Hautekiet - Leandre Kuavita - Henry Lawrence

Banc: Boli Bolingoli Mbombo - Sotiris Alexandropoulos - Marko Bulat - Viktor Djukanovic - Mohamed Badamosi - Soufiane Benjdida - Daan Dierckx - Matthieu Epolo - Alexandro Calut - Henry Lawrence