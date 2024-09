Le geste d'humeur qui a fait gronder Sclessin sanctionné...et les supporters du Standard avec ?

Mathias Rasmussen a été chahuté à Sclessin. Sa réponse aux supporters sera-t-elle sanctionnée ?

Lorsque Mathias Rasmussen a été remplacé vendredi soir lors du match entre le Standard et l'Union Saint-Gilloise, le milieu de terrain s'est vu lancer un verre de bière au visage depuis les tribunes.

Le joueur norvégien a réagi en adressant un bras d'honneur aux supporters rouches. Cela pourrait lui valoir une sanction, même si la menace plane également pour le Standard et ses supporters. Sur le moment, l'arbitre a appelé les deux capitaines et a également fait intervenir le speaker. Sans avertir Rasmussen.

Le Standard également dans le viseur ?

"Pas de jaune ni de rouge. Peut-être que l'arbitre ne l'a pas vu... Et le VAR ne l'a pas appelé non plus. Une carte aurait certainement pu être donnée pour cela" a expliqué l'ancien arbitre Stéphane Breda à La Capitale.

Selon Breda, l'affaire n'est peut-être pas encore résolue : elle est désormais dans les mains de la commission disciplinaire. Rasmussen pourrait donc encore être puni, tout comme le Standard pour le comportement de ses supporters. "Nous attendons le rapport du délégué du match" a pour l'instant indiqué Jonathan Lardot à La Capitale.