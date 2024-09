Nouvelle clean sheet pour Matthieu Epolo...qui s'est fait une belle frayeur : "J'ai eu de la chance sur ce coup-là"

Le Standard a partagé face à l'Union Saint-Gilloise ce vendredi soir (0-0). Matthieu Epolo a de nouveau gardé ses cages inviolées.

Titulaire cette saison dans les buts du Standard malgré le fait qu'Arnaud Bodart soit finalement resté, Matthieu Epolo fait pour l'instant le boulot.

Le jeune gardien de 19 ans en est pour l'instant à 6 clean sheets en 8 matchs joués. Une belle performance. Il a de nouveau gardé ses cages inviolées, cette fois face à l'Union.

Il a livré son analyse du match au micro d'Eleven/DAZN. "Nous avons eu des difficultés en première mi-temps, mais à la mi-temps, l'entraîneur a fait des ajustements."

"En deuxième mi-temps, nous avons très bien réagi, c'était donc un match équilibré pour nous. Un point et un nouveau match sans encombre, c'est agréable."

Cependant, Epolo s'est fait une belle frayeur lorsque le ballon a roulé sur sa ligne de but, de sa propre faute. "J'ai eu peur à un moment donné, j'ai eu de la chance à ce moment-là. Mais c'est moi qui ai provoqué cette occasion. L'Union aurait pu avoir plus de tirs au but, mais ils n'étaient pas dangereux."