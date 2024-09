Malgré deux défenseurs blessés, le Standard a gardé sa cage inviolée : "Même si notre première mi-temps était très mauvaise"

Partage nul et vierge entre le Standard et l'Union, ce vendredi. Une rencontre analysée par Bosko Sutalo.

Nouvelle rencontre, nouveau partage, nouvelle clean-sheet. Le Standard n'est pas sorti... de ses standards et a partagé l'enjeu face à l'Union, ce vendredi soir, au terme d'une rencontre qui ne restera pas dans les annales. Une prestation analysée par Bosko Sutalo, à notre micro.

"Quand on regarde le match, c'est bien de prendre un point. On a très mal joué en première période, on n'a pas fait ce qu'on travaille à l'entraînement. Pour la seconde période, on s'est dit qu'il fallait être plus agressif, plus près des joueurs, faire les fautes nécessaires et on a joué une meilleure deuxième mi-temps. Ce match est une bonne école pour nous, notamment en ce qui concerne la zone offensive."

Une défense du Standard remaniée, mais toujours aussi solide

Derrière, Ivan Leko était privé de deux titulaires habituels. L'entraîneur croate avait parlé de "quelques petits soucis physiques", en conférence de presse. Ils concernaient donc David Bates et Nathan Ngoy, qui ne figuraient pas sur la feuille de match.

"C'était difficile. On a perdu deux défenseurs par rapport au dernier match, ce n'est jamais facile. Mais je pense que la défense a joué un bon match, on a gardé le clean-sheet. Ne pas encaisser est toujours une bonne chose, c'est ce qu'on essaye de travailler avec cette équipe remplie de nouveaux joueurs. On a besoin de se connaître davantage, on travaille ça quotidiennement."

Le gros débat de cette rencontre, c'est cette "faute" de Christian Burgess sur Soufiane Benjdida, parti en face à face avec Anthony Moris, une demi-heure avant le terme. Un contact non-sanctionné par Jan Boterberg, pas revu par le VAR, au grand désarroi de Sclessin.

"J'étais trop loin de l'action, j'étais en défense. Mais s'il tombe après la première touche, peut-être que c'est le cas. Je n'aime pas parler de l'arbitrage, il a probablement fait quelques petites erreurs en première période, mais c'était bon dans l'ensemble."

Un système à deux attaquants qui convient mieux à tout le monde

Pour la deuxième fois consécutive, après le succès à Dender, le Standard d'Ivan Leko a évolué avec deux attaquants. Un système que privilégie Bosko Sutalo. "Je trouve que c'est mieux, il y a plus d'occasions de leur donner la balle ou de créer quelque chose. Mais à Dender, on a bien mieux joué qu'aujourd'hui avec ces deux attaquants, on doit donc continuer à travailler."

Souvent blessé lors des précédentes saisons, le Croate enchaîne avec le Standard et tient son rang. "Je me sens très bien. J'ai eu quelques petites blessures auparavant, mais on travaille beaucoup. Et comme je l'ai dit par le passé, quand on s'entraîne bien, on diminue le risque de blessures. Je suis content, j'espère continuer comme ça. Je ne suis pas encore à mon meilleur niveau, pas encore au niveau que j'avais à l'Atalanta et à Zagreb. Après de telles blessures, il faut du temps pour se remettre à niveau physiquement."