La faute de Burgess sur Benjdida pour rouvrir un vieux débat arbitral ? La fédération bien embêtée

Le tirage de maillot de Christian Burgess sur Soufiane Benjdida a fait couler beaucoup d'encre vendredi. Le départment arbitral l'a confirmé officiellement : l'Union aurait finir le match à dix.

Sur la touche, Ivan Leko était fou, et il avait bien raison. Lors du match nul entre le Standard et l'Union, Soufiane Benjdida a été retenu par le maillot par Christian Burgess alors qu'il se dirigeait vers le but. Le défenseur anglais est passé maître dans l'art des interventions à la limite et même bien au-delà, il l'a à nouveau prouvé pour son retour à la compétition.

Au lieu de tomber, Benjdida est resté sur ses jambes, mais finalement il a perdu le ballon face à un défenseur de l'Union. Cette situation a mis en lumière un problème plus large : les arbitres semblent souvent ne siffler que lorsque le joueur tombe.

Pas d'excuse selon Jonathan Lardot

Pourtant, le Département arbitral s'attendait bien à un carton rouge. La perception est différente lorsque le joueur ne tombe pas. Ce qui encouragerait encore plus à simuler au moindre contact.

Jonathan Lardot ne dit pas autre chose dans Under Review : "Je n'ai malheureusement pas d'explication. Le VAR aurait clairement dû intervenir. C'est une erreur humaine, tant sur le terrain que dans le VAR, je ne veux pas chercher d'excuses".

Si Benjdida était tombé, l'arbitre aurait sifflé et le VAR aurait sans doute été alerté : "Le défenseur de l'Union revient ensuite proprement, il n'y a, là, pas de faute. Le VAR a dû oublier la phase initiale ou mal l'avoir jugée. Ce qui me dérange, c'est que nous ne récompensons pas le fairplay de Benjdida, qui continue de jouer".