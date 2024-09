De la satisfaction globale, mais quelques regrets pour Ibe Hautekiet : "L'intervention de Burgess sur Benjdida ? Non, je n'aurais jamais osé faire ça"

Au courage, et grâce à une nouvelle clean-sheet, le Standard a partagé l'enjeu face au vice-champion Saint-Gillois, ce vendredi. Ibe Hautekiet, titulaire en raison des absences de Bates et Ngoy, était satisfait du point remporté, mais moins de la prestation offensive des Rouches.

Un partage était le résultat le plus logique entre le Standard et l'Union, ce vendredi soir. Les deux équipes ont manqué de poids offensif et sont restées bien en place. Selon Ibe Hautekiet, ce point est bon à prendre pour les Rouches.

"Notre première mi-temps n'était pas bonne, on n'a pas assez travaillé ensemble. C'était mieux en seconde, mais il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Trois ou quatre, ce n'est pas assez. L'Union a bien pressé et parfois, on dégageait juste le ballon sans essayer de construire. Dans l'ensemble, ce 0-0 représente un bon point pour nous", déclarait le défenseur central à notre micro, après la rencontre.

Le tournant de la partie a bien failli intervenir à l'heure de jeu. Soufiane Benjdida part dans la profondeur et est arrêté par Christian Burgess, dernier homme. Jan Boterberg n'a pas bronché, le VAR non plus.

"Au moment de l'action, je me suis dit que oui, c'est une faute. J'en étais presque sûr, on voit vraiment qu'il prend le maillot de Soufiane. Moi ? Je n'aurais jamais osé faire ça à cet endroit (rires). Et s'il est le dernier homme, normalement, c'est carte rouge."

Un Standard qui essaye de construire, mais qui n'y arrive pas encore vraiment

Le point positif reste le même au Standard, semaine après semaine. Le Matricule 16 a réalisé sa sixième clean-sheet en huit rencontres, alors que deux titulaires habituels, David Bates et Nathan Ngoy, étaient légèrement blessés et absents de la feuille de match. Ibe Hautekiet et Lucas Noubi ont répondu présent.

"On a montré qu'on n'est pas des petits garçons (rires), on a bien travaillé ensemble. J'espère encore jouer la semaine prochaine, mais ce sera un autre match."

S'il n'a pas toujours réussi à le faire, le Standard a davantage tenté de construire depuis l'arrière. Matthieu Epolo, notamment, a bien plus relancé vers ses défenseurs, délaissant les longs ballons habituels.

"Le coach a été clair, on ne voulait pas prendre trop de buts lors des premiers matchs. Maintenant, on gagne en expérience, en confiance et on travaille plus sur la construction depuis l'arrière. On ne sait pas toujours le faire, mais c'est déjà plus qu'en début de saison" a conclu Ibe Hautekiet.