L'Union frustrée par son partage au Standard : "Avec plus d'efficacité, je pense qu'on serait premiers du championnat"

Anthony Moris était frustré, après Standard - Union. Le vice-champion a dominé les débats, à Sclessin, mais est, une nouvelle fois, resté muet devant le but. Un constat qui se répète, semaine après semaine.

Le sentiment était probablement meilleur dans le vestiaire du Standard que dans celui de l'Union, ce vendredi soir. Le vice-champion a dominé les débats, à Sclessin, mais a, une nouvelle fois, oublié de trouver le chemin des filets. Après la rencontre, c'est donc la déception qui régnait dans le chef d'Anthony Moris, à notre micro.

"On sort frustré, c'est une accumulation depuis le début de saison. Dans le jeu, on a été largement meilleur que le Standard. Ce fut le cas contre Anderlecht, Saint-Trond et dans d'autres matchs. Mais le problème est qu'on ne marque pas, je pense qu'on serait premiers au classement avec plus d'efficacité. Le contenu dans le jeu est encourageant, mais il faut concrétiser davantage."

"Parfois, dans une saison, tu rencontres une panne que tu ne peux pas expliquer. Ce match nous donne beaucoup de confiance, on voit vers quel style de jeu on veut aller, et la prestation à l'Antwerp n'était pas totalement à jeter. On doit s'appuyer là-dessus, mais le but final est de mettre un but de plus que l'adversaire."

Le Standard et l'Union vivent un début de saison qui se ressemble

Pourtant, les qualités individuelles ne manquent pas, à l'Union. Mohammed Fuseini a beaucoup percuté, Franjo Ivanovic était l'Unioniste le plus dangereux, Rasmussen et Castro-Montes ont essayé aussi. En vain.

"C'est une question d'envie, d'état d'esprit, de vouloir tuer l'adversaire, dans le bon sens du terme. Et on sait que quand on se focalise vraiment sur quelque chose, c'est peut-être le meilleur moyen de retarder l'échéance. On a dit aux attaquants qu'ils avaient faits un bon match dans le jeu, ils ont beaucoup travaillé pour l'équipe."

Comme pour le Standard, le point positif est actuellement défensif, à l'Union. Anthony Moris a gardé sa cage inviolée pour la cinquième fois en huit rencontres, aussi grâce à la bonne prestation collective de sa défense.

"Ces statistiques sont très bonnes, d'autant qu'on a joué quelques matchs sans Burgess. On a concédé très peu d'occasions contre un Standard qui nous attendait de pied ferme, ça montre qu'il y a de bonnes choses à l'heure actuelle" terminait le portier de l'Union.