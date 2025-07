Matthieu Epolo sauve déjà les meubles et envoie un message fort dès son premier match

Matthieu Epolo a été l'un des hommes décisifs du Standard ce samedi à La Louvière. Plusieurs beaux arrêts et beaucoup d'autorité pour un jeune qui avait été très critiqué la saison passée.

Le Standard repart de l'Easi Arena avec trois points moins facilement remportés que le suggérerait le score. Matthieu Epolo le sait : "C'est une victoire importante. Sans nos supporters à l'extérieur, c'est bien de rapporter les trois points. Heureusement, l'ambiance n'était pas comme à Sclessin", plaisante le portier liégeois.

Sous la houlette de Mircea Rednic et la direction sportive de Marc Wilmots, le Standard a donc commencé par une victoire qui augure du bon. "On recommence à zéro, avec un nouveau coach, une nouvelle direction. Le passé, c'est le passé. Maintenant, on va prendre match par match... mais sans limites", prévient Epolo, qui ne veut toutefois pas s'emballer.

Epolo prêt à devenir incontournable au Standard ?

"On est bien préparés, mais en quelque sorte, la préparation n'est pas finie. Et je vous vois venir, vous, les journalistes : si on avait perdu ce soir, on jouait le maintien... On a un super groupe et un super staff, on se pousse les uns les autres", continue le gardien de but du Standard. "Bien sûr qu'on a de l'ambition, on veut gagner tous les matchs. Tu joues pour gagner".

À titre personnel, Matthieu Epolo peut bien sûr savourer. Lui auquel on avait mis des concurrents dans les pattes la saison passée après des performances compliquées semble désormais être le n°1 attitré de Mircea Rednic. Il apparaît également bien plus serein que la saison passée.

"Je vais le prendre comme un compliment. On travaille très bien avec Jean-François Gillet et le staff. Mais je n'étais pas stressé l'année passée", assure Epolo. "Je n'avais juste pas encore mes repères. C'est aussi le problème, vous jugez les jeunes directement alors qu'ils n'ont pas encore 15 matchs en équipe A. Laissez-leur le temps", conclut fermement le gardien international U21.