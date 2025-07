Les doutes sur sa carrière, l'oeil de Rednic : Josué Homawoo, un nouveau Bokadi pour le Standard ?

Josué Homawoo s'est distingué pour son premier match avec le Standard. Le défenseur togolais a assez perdu de temps en début de carrière, il compte bien s'imposer dans l'arrière-garde des Rouches.

Josué Homawoo a beau avoir disputé son premier match officiel sous les couleurs du Standard sans supporters liégeois à haranguer dans le stade, le nouveau venu est déjà sur toutes les lèvres en bords de Meuse. Même derrière un écran, les fidèles de Sclessin ont pu déceler la détermination du garçon dans ses interventions. Et même imaginer les frémissements à venir du public liégeois à chaque duel remporté.

Pour sa première apparition en Pro League, Homawoo n'a pas fait dans la dentelle. Malgré une technique fiable, le sixième renfort du mercato estival des Rouches n'est pas venu pour jouer les esthètes, se faisant plaisir dans les duels face aux attaquants louviérois. À 27 ans, le garçon apparaît en pleine confiance après un début de carrière compliqué.

La patience enfin récompensée

Formé à Lyon puis à Nantes, le natif de Lomé s'est montré patient mais n'a que très rarement reçu sa chance chez les Canaris. Entre ses débuts avec la réserve en septembre 2015 et son départ de la Beaujoire cinq ans plus tard, Homawoo n'est entré qu'une seule et unique fois en action avec l'équipe première. Suite à une avalanche de blessures.

Monté à la mi-temps d'un match à Dijon, il dépanne à l'arrière gauche, un poste qui n'est pas le sien. Le défenseur délivre tout de même quelques centres à Renaud Emond et sort de la rencontre avec le sentiment du devoir accompli. Étant de nature réservée, il ne flambe pas et offre symboliquement son maillot à sa mère. Mais la semaine suivante, Christian Gourcuff ne le rappelle pas et Homawoo saute à nouveau du groupe.

Et il n'y a pas que la concurrence ou les choix du coach qui lui jouent des tours. Avant cela, Vahid Halilhodžić l'avait déjà convoqué en équipe première. Mais des blessures à répétition l'ont empêché de s'imposer dans la durée : "Je me suis posé des questions par rapport à ces blessures. Et j'ai changé pas mal de choses comme ma nutrition, mon sommeil. J'ai mis toutes les chances de mon côté pour que ça n'arrive plus", explique-t-il alors à Ouest France.

Le travail finit par payer. Homawoo commence à pouvoir enchaîner les rencontres...mais loin de l'équipe première de Nantes. Après un bref passage avec la réserve de Lorient, c'est avec le Red Star, en National, la troisième division française, que l'ancien Canari s'affirme. Une porte de sortie loin des projecteurs mais tout de même scrutée par les recruteurs. C'est ainsi que le Dinamo Bucarest vient l'y chercher après deux saisons. À 25 ans, Josué Homawoo dispute ainsi sa première saison pleine dans un championnat de première division.

En Roumanie, le Togolais est directement élu dans l'équipe type du weekend pour son premier match. Le début de deux saisons qui lui permettent enfin de démontrer son potentiel, malgré les résultats très inégaux du Dinamo. Son aventure en SuperLiga lui permet même d'être appelé pour la première fois en sélection togolaise. En mars dernier, il a ainsi disputé l'entièreté des deux matchs de qualifications vers la Coupe du Monde 2026, en compagnie d'un certain Kevin Denkey.

Du muscle pour la défense du Standard

Sa montée en puissance explique l'intérêt de plusieurs clubs cet été. Josué Homawoo avait notamment l'opportunité de signer...en Egypte. Mais il a rapidement donné sa préférence au Standard. Mircea Rednic l'y voulait ardemment, convaincu du gaillard après l'avoir croisé en tant qu'adversaire dans le championnat roumain.

À Liège, il n'aura pas fallu longtemps avant de voir fleurir les premières comparaisons avec Merveille Bokadi. Avec sa formation 'à la Nantaise', Homawoo n'est pas embêté avec le ballon. Peut-être pas au point de pouvoir évoluer en tant que numéro dix comme pouvait s'en targuer le Congolais. Mais comme ce dernier, il devrait enthousiasmer Sclessin par ses interventions musclées...et peut-être aussi inquiéter sur ses quelques moments d'absence. Sa première à domicile contre Dender est en tout cas attendue.