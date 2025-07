Ce Standard-là a un sacré potentiel, mais Rednic a aussi vu des problèmes : "Je dois m'en satisfaire..."

Une excellente mi-temps, une deuxième nettement inférieure : ce Standard-là a montré un superbe visage, avant de forcer à relativiser un peu. Mircea Rednic, cependant, sait qu'il ne doit pas encore trop exiger de ses joueurs.

Des automatismes bien présents, quelques belles combinaisons et pas mal d'efficacité devant comme derrière : le Standard de la première mi-temps à l'Easi Arena avait une tête d'équipe capable de réussir quelque chose cette saison. "Nous avons profité des espaces laissés par notre adversaire et nous faisons une bonne mi-temps", se réjouissait Mircea Rednic.

La seconde période, par contre, sera moins bonne. "L'objectif était de gagner, et ce n'était pas facile ici. Nous aurions pu marquer plus, mais le fait est que nous ne faisons pas une bonne seconde période", reconnaît Rednic. "La RAAL nous a pressé, on sait que c'est leur point fort".

Le Standard n'a finalement pas encaissé le but qui aurait redonné espoir à La Louvière. "Nous avons eu de la chance sur leur but annulé. Nous avons été surpris sur les côtés, avons commis beaucoup de fautes inutiles. Et heureusement que Matthieu était là", pointe le coach du Standard.

"Mais selon moi, avec autant de transferts, un tout nouveau groupe, je dois être content de ce que nous avons fait aujourd'hui. On a encore du travail, il va y avoir des retours de blessures et je manquais de solutions sur le banc en défense", continue Rednic. "Notamment pour jouer à 3 derrière. On a perdu la bataille de l'entrejeu en seconde période".

Les retours de Nielsen et Hautekiet, prévus pour les jours à venir, devraient permettre à Mircea Rednic d'avoir plus de flexibilité. "La possesion n'était pas là en seconde période, mais c'est aussi dû aux très bons ajustements de l'adversaire", conclut le coach liégeois. "Nous n'avons pas pris de but, c'est très positif".