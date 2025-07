RAAL - Standard, la grande première de la ligne de hors-jeu en 3D : "Quel avenir pour les arbitres assistants ?"

L'ancien arbitre professionnel Serge Gumienny est positif quant à la nouvelle ligne de hors-jeu en 3D tracée pour la première fois lors de la rencontre entre la RAAL et le Standard, samedi soir.

Implantée en Jupiler Pro League cette saison, la nouvelle ligne de hors-jeu en 3D a été utilisée pour la première fois lors de La Louvière - Standard afin d'annuler le but de Mouhamed Belkheir en seconde période.

"On ne pouvait pas le voir à l'œil nu, mais l'animation en 3D montrait clairement que le but avait été refusé à juste titre", a déclaré l'ancien arbitre professionnel Serge Gumienny dans les colonnes du Nieuwsblad. "Les anciennes lignes conduisaient parfois à des décisions très surprenantes, celles-ci offrent beaucoup plus de clarté."

Les arbitres assistants sur la... touche dans le futur ?

Cependant, il voit aussi des inconvénients potentiels sur le long terme. "Si ce système devient la norme, nous priverons les juges de touche d'une de leurs tâches les plus importantes. Signaler les hors-jeu a toujours été leur principale mission."

Les arbitres assistants restent néanmoins précieux. "Ils offrent une aide importante à l'arbitre, mais nous avons aussi la VAR qui peut l'aider aujourd'hui."

La technologie pourrait-elle pousser les arbitres assistants sur le côté ? "Elle est bien trop coûteuse pour être déployée partout pour le moment, elle sera donc limitée au monde professionnel", note Gumienny, avant d'évoquer le côté traditionnel des juges de touche. "Ils font partie intégrante du jeu depuis des décennies, on ne peut pas les enlever comme ça", a-t-il conclu.