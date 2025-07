La RAAL découvre la D1A... et le VAR : "Il va falloir qu'on s'y habitue"

La Louvière a totalement raté son début de match, et n'est pas parvenu à revenir dans le coup. Frédéric Taquin tirait un bilan mi-figue mi-raisin, conscient des manquements de son équipe.

Frédéric Taquin n'y allait pas par quatre chemins au moment de définir ce qui avait posé problème pour la RAAL ce samedi contre le Standard. "On a totalement raté notre début de match. Pendant les 20 premières, nous étions à côté de notre sujet", résume-t-il. "L'idée était de rester compacts et de tenter des transitions, mais on était trop haut sur le terrain".

Le Standard a immédiatement puni ces errements, et La Louvière n'est pas parvenue à réagir. "Je nous ai sentis fragiles mentalement", regrette Taquin. "Le 0-2 sur penalty est vraiment dommage car petit-à-petit, on était plus solide, sans être extraordinaires". En seconde période, on a enfin vu le véritable visage de la RAAL.

La RAAL pas habituée à la VAR

"L'idée était de les pousser dans leurs derniers retranchements car tu sais que si tu marques même à 5 minutes de la fin du match, tu as une fin de rencontre de feu. Epolo sort 2-3 grands arrêts. Mais de manière générale, j'ai trouvé le Standard très bien", pointe Frédéric Taquin. "La saison passée, on fait la même entame de match contre les Francs Borains, sans être punis. C'est un tout autre niveau ici, et ça se voit".

Une question d'apprentissage, donc ? "D'apprentissage par rapport à l'efficacité et à la justesse. Nous venons de D2 : il y avait environ 40 matchs de D1A sur le terrain de notre côté. D'ici 4-5 matchs, cette équipe aura un tout autre visage", estime le coach des Loups, qui va aussi devoir se faire à la VAR, absente en Challenger Pro League et qui a joué un grand rôle ce soir.

"La VAR... qu'est-ce que c'est que cette invention, hein (rires). Mais les décisions étaient justes, bien sûr. C'est bon pour le jeu dans ce cas. Mais le fait est que nous n'avions encore jamais vécu ça. La saison passée, l'absence de VAR a parfois pu nous frustrer. Ici, le penalty, personne ne l'avait vu... et le hors-jeu est très limite. On va devoir s'y habituer", conclut Taquin, de bonne grâce.