Coosemans se met au niveau de ses coéquipiers : Anderlecht logiquement battu à Charleroi

Charleroi s'est imposé 1-0 contre Anderlecht. Les Zèbres renouent avec la victoire face à des Mauves bien peu inspirés.

Après l'Union Saint-Gilloise, Charleroi avait une nouvelle opposition bruxelloise au menu ce soir avec la réception d'Anderlecht. Un duel des Sporting qui pouvait permettre aux Zèbres d'arrêter la série de quatre défaites de suite. De son côté, Anderlecht restait sur six matchs sans défaite mais attendait tout de même de renouer avec la victoire après le partage à Saint-Trond.

Les deux coachs ont opté pour la continuité : aucun changement de part et d'autre. Dans les rangs carolos, cela signifiait le séjour prolongé d'Antoine Bernier. Dans le camp anderlechtois, Besnik Hasi a confirmé Mihajlo Cvetkovic en pointe après sa première bonne titularisation au Stayen. Des garçons comme Mario Stroeykens, Yari Verschaeren ou Adriano Bertaccini ont quant à eux commencé sur le banc.

Anderlecht pas dans sa rencontre

Le premier frémissement du Mambourg tombe après un peu moins de dix minutes, quand la transversale renvoie une reprise d'Aiham Ousou, avant que l'arbitre assistant ne lève son drapeau. On ne va pas retenir le suspense plus longtemps, il s'agit d'une des situations les plus chaudes du premier acte. Par la suite, c'est Anderlecht qui a pris l'initiative, avec des décrochages de Thorgan Hazard, Ilay Camara et Nathan Saliba pour faire bouger la défense carolo. Avec quelques décalages intéressants à la clé mais sans beaucoup de danger pour Martin Delavallée, si ce n'est un timide pointu de Killian Sardella.

C'est même Charleroi qui a sorti la rencontre de sa léthargie, avec un centre en retrait de Kévin Van den Kerkhof, toujours aussi offensif, qui a trouvé Yacine Titraoui, pour obliger Colin Coosemans à la parade. Une minute plus tard, le gardien anderlechtois était tout heureux de voir la reprise d'Ousou (surpris de voir le ballon lui arriver au petit rectangle) lui venir dans les bras. Coosemans a une dernière fois dû se détendre avant la mi-temps sur une frappe de Mardochée Nzita, 0-0 logique au repos.

En sortant un Mihajlo Cvetkovic transparent pour Adriano Bertaccini et en faisant monter Mario Stroeykens à la place d'un Killian Sardella pas plus inspiré, Besnik Hasi a tenté d'insuffler une nouvelle dynamique pour la deuxième mi-temps. Cela a débuté avec la plus grosse occasion des visiteurs, sous la forme d'une reprise...du torse de Thorgan Hazard sur le poteau, après un enchaînement tout aussi surprenant de Lucas Hey dans le rectangle.

Le danger s'est précisé, faisant même trembler les filets du Mambourg. Mais la magnifique passe de Thorgan Hazard pour permettre à Nilson Angulo de sortir de son match peu inspiré en ouvrant le score est entachée d'un hors-jeu.

De but annulé, il n'en a par contre pas été question pour sauver Colin Coosemans sur le tournant du match. Le dernier rempart anderlechtois s'est troué sur une sortie aérienne a priori anodine sur corner. Sa bévue a permis à Cheick Keita d'ouvrir le score dans le but vide. 1-0, score final : Anderlecht n'a rien créé pour revenir dans le match et s'incline de manière méritée au Mambourg. Avec ce bilan d'un point sur six contre Saint-Trond et Charleroi, les Mauves ont du soucis à se faire. Les Zèbres, en revanche, retrouvent le sourire après quatre défaites.