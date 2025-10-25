Énorme bourde : un commentateur de DAZN critique sa collègue... sans savoir qu'il était à l'antenne

Pendant la mi-temps de Charleroi-Anderlecht, un incident inattendu s'est produit sur DAZN : resté à l'antenne par erreur, le commentateur Peter Morren a critiqué le néerlandais de la journaliste Séverine Parlakou.

En raison d’une erreur technique, le commentateur Peter Morren est resté à l’antenne pendant la coupure publicitaire. On a alors pu l’entendre donner son avis sur le néerlandais de Séverine Parlakou : “Mon dieu, c’est encore une catastrophe, ce néerlandais de Séverine.” Des milliers de téléspectateurs ont entendu la remarque et ont réagi sur les réseaux sociaux.

Peter Morren souligne qu’il s’agit d’une erreur. “Un dérapage verbal. Je n’aurais pas dû dire ça à ce moment-là”, a-t-il déclaré samedi au micro du Nieuwsblad. Il précise que ses propos ont été diffusés à cause d’un problème technique et tente de relativiser l’incident

Séverine Parlakou attend des excuses de Peter Morren

Parlakou, elle, se montre moins indulgente. “Il a commis une grosse, grosse erreur. Cela témoigne d’un manque total de professionnalisme”, a-t-elle réagi. Elle souligne que chacun dans leur métier fait de son mieux et que le soutien est plus important que la critique.

Sur les réseaux sociaux, Séverine Parlakou reçoit de nombreux messages de soutien de la part de ses abonnés. Elle y répond parfois avec un cœur et s’attend à ce que Peter Morren présente des excuses, même si elle estime que toute cette attention est peut-être un peu exagérée. “Cette personne ne mérite en réalité pas d’être sous le feu des projecteurs”, a-t-elle ajouté dans le Nieuwsblad.





Le directeur des programmes de DAZN, Jan Mosselmans, a qualifié les propos d’“inappropriés” et a indiqué que l’affaire serait traitée en interne.