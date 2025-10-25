Besnik Hasi ne mâche pas ses mots après la défaite : "La pire mi-temps que j'ai jamais vue"

Photo: © photonews

Trois défaites et cinq matchs nuls en 12 rencontres, tel est le maigre bilan d'Anderlecht et de Besnik Hasi. L'entraîneur d'Anderlecht est fortement critiqué par les supporters après la défaite contre Charleroi. Lui-même était désespéré par l'impuissance offensive durant le match.

Ce qu'Anderlecht a montré en première mi-temps était à peine regardable, même pour l'entraîneur. "Nous n'avons même pas besoin de parler de ce premier acte", a soupiré Besnik Hasi. "C'était le pire que j'ai vu cette saison."

Il n'a pas épargné beaucoup de ses joueurs. "Il y en avait trois au niveau, tous les autres étaient en dessous. Quand un jeune de 17 ans et tes deux défenseurs centraux sont les meilleurs, tu sais ce qu'il en est, n'est-ce pas ? Heureusement, nous étions encore dans le match. Mais beaucoup de choses ont mal fonctionné : le marquage individuel, les négligences... Ils doivent comprendre : le talent seul ne suffit pas".

Hasi a pris les choses en main à la pause en faisant monter Mario Stroeykens et Adriano Bertaccini, deux joueurs qui doivent pouvoir faire la différence. "La deuxième mi-temps était bien meilleure. Nous avons pris le contrôle du match et avons eu des occasions, mais nous ne parvenons pas à marquer".

La qualité ? Il s'agit aussi de mentalité

La forme de certains de ses joueurs est inquiétante. Surtout parce qu'il s'agit de joueurs appelés à être décisifs comme Thorgan Hazard et Nilson Angulo. "Je ne pense pas que Thorgan soit dans une mauvaise passe. Il a donné deux passes décisives la semaine dernière et crée des occasions à chaque match. Angulo est en revanche moins bien, je l'admets. Il souffre d'une petite blessure au dos et ces voyages avec son équipe nationale n'arrangent rien".

Le fait reste qu'Anderlecht gaspille des points semaine après semaine. "Nous n'allons pas parler de qualité. Je ne vais pas maintenant descendre mes joueurs. Je trouve également que nous méritons mieux. Si on peut le faire en seconde mi-temps, on peut aussi le faire en première. Il s'agit aussi de mentalité".

