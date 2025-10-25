"Je ne l'aurais pas fait" : Paul Van Himst critique subtilement Besnik Hasi

Le RSC Anderlecht a une nouvelle fois perdu des points précieux vendredi soir. Et ce n'est pas la première fois que Besnik Hasi est pointé du doigt. L'ancien entraîneur et véritable légende du club, Paul Van Himst, s'est exprimé à propos du coach.

Paul Van Himst est une véritable légende du football belge. Il a remporté plusieurs fois le Soulier d’Or, a été un joueur crucial pour le RSC Anderlecht et est même devenu sélectionneur national, notamment lors de la Coupe du monde 1994 aux États-Unis.

Paul Van Himst évoque son statut

Âgé aujourd’hui de 82 ans, il est depuis longtemps un habitué des tribunes du Lotto Park, souvent accompagné d’Eddy Merckx – autre grand nom du sport et fervent supporter des Mauves.

Mais une question demeure : que ressent un homme comme Paul Van Himst lorsqu’il assiste aux matchs, surtout maintenant qu’Anderlecht traverse des périodes plus compliquées ? Il reste serein et affirme ne pas être du genre à râler.

Pas de plaintes dans les tribunes d’Anderlecht

"Je ne dis pas grand-chose, vous savez. Vous vous souvenez du match d’Anderlecht à l’Union cette saison ? Besnik Hasi avait aligné Tristan Degreef comme arrière droit. Moi, je ne l’aurais pas fait", confie l'ancien joueur au micro de Het Laatste Nieuws.





"Mais je garde ça pour moi. Je ne veux pas blesser ce garçon. Mon père et ma mère m’ont appris : ‘Respecte tout le monde, ne blesse personne inutilement.’ Je trouve très important que les gens disent que j’ai toujours été correct."