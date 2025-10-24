Les Zèbres courageux, les Mauves en échec : les notes de Charleroi - Anderlecht

Charleroi est venu à bout d'Anderlecht au terme d'un match assez terne. Ce sont surtout les Mauves qui ont laissé leur créativité au vestiaire.

Charleroi :

Delavallée (6) : très peu de travail face au marasme anderlechtois. Tout au plus quelques sorties sur des ballons en profondeur.

Van den Kerkhof (7,5) : Toujours aussi offensif pour faire reculer Angulo. Son centre en retrait pour Titraoui aurait pu se transformer en assist. Egalement assez fiable défensivement.

Ousou (7,5) : paradoxalement le Carolo le plus dangereux de la première mi-temps avec une reprise de la tête sur la latte (avant que le hors-jeu ne soit signalé) puis une déviation qui aurait été à coup sûr plus dangereuse s'il avait senti le ballon arriver au petit rectangle. Défensivement très serein.





Keita (8) : très autoritaire dans le duel avec quelques anticipations loin de son but assez à propos. Sans la petite erreur d'inattention qui le caractérise parfois...et avec le seul but de la rencontre en prime. Son meilleur match sous les couleurs de Charleroi.

Nzita (6) : moins spectaculaire dans ses montées que Van den Kerkhof mais très sérieux défensivement. Match appliqué de sa part

Camara (7,5) : plus heureux que les dernières semaines, avec bon nombre de duels gagnés et de récupérations dans les pieds des Anderlechtois.

Titraoui (6,5) : un tir enroulé qui a forcé Coosemans à la parade en première mi-temps. Moins d'influence que d'habitude dans le jeu carolo vu le positionnement un peu plus bas de l'équipe mais beaucoup de compensations au service du collectif.

Romsaas (5) : assez invisible dans la rencontre. Charleroi est souvent passé sur les flancs, le Norvégien a apporté assez peu de liant entre le milieu de terrain et l'attaque.

Pflücke (5,5) : souvent éclipsé par les montées répétées de Van den Kerkhof. Intéressant pour offrir des solutions au moment de changer de côté mais tout de même assez peu vu

Guiagon (7) : a mis un peu de temps à se lancer dans sa partie. Mais une fois dans le rythme, il s'est montré une menace constante pour la défense anderlechtoise, à commencer par Sardella. Un assist en prime, avec le corner qui pousse Coosemans à la faute.

Scheidler (5,5) : très peu de ballons négociables dans le rectangle. Du courage pour gagner des duels et permettre à ses coéquipiers de jouer le deuxième ballon, à défaut de créer le danger

Anderlecht

Coosemans (4) : plusieurs arrêts à noter en première mi-temps. Mais il reconnaîtra certainement que le but encaissé sur corner est pour sa pomme, avec une sortie complètement ratée

Sardella (3,5) : fort en difficulté face aux fulgurances de Parfait Guiagon, rarement trouvé dans le bon tempo sur ses incursions offensives. Match difficile pour Sardella, sorti à la mi-temps par Hasi.

Hey (6) : quelques bons gestes défensifs et un enchaînement intéressant dans le rectangle adverse mais beaucoup de difficultés à la relance.

Kana (6) : pas grand chose à se reprocher défensivement, souvent dans un fauteuil pour relancer.

N'Diaye (6,5) : d'emblée mis sous pression par les débordements de Van den Kerkhof mais plus à l'aise au fur et à mesure du match, avec des interventions de plus en plus incisives et quelques incursions offensives.

Saliba (5) : son jeu reste à double tranchant, avec des décalages amenés par ses percussions offensives mais aussi des pertes de balle qui coupent l'équipe en deux. Des déséquilibres que ne parviennent pas à justifier ses ballons dans le dernier tiers du terrain.

De Cat (5) : quelques fois présent pour accompagner les offensives sur la droite en première mi-temps, moins par la suite. Il a fallu une sortie de balle dont il a le secret en deuxième période pour s'assurer qu'il n'avait pas oublié son football.

Camara (6) : souvent aperçu dans l'intérieur du jeu pour semer le trouble dans le bloc carolo, mais souvent bien accompagné par les Zèbres. Beaucoup de volonté mais peu de centres exploitables.

Hazard (6,5): très libre comme meneur de jeu, plusieurs incursions intéressantes sur les flancs pour accélérer le jeu. Une passe magnifique entâchée d'un hors-jeu d'Angulo sur le but annulé et une reprise peu contrôlée du torse qui a rebondi sur le poteau.

Angulo (4) : l'Equatorien a confirmé sa méforme des dernières semaines, avec beaucoup de choix à contre-temps. Angulo ose moins jouer vers l'avant et se manque souvent lorsqu'il tente le coup. Sa reprise limpide aurait pu le relancer, mais le but a été immédiatement annulé.

Cvetković (3) : très en vue à Saint-Trond il y a une semaine, invisible aujourd'hui. Une passe réussie en 45 minutes, aucun duel gagné. Logiquement sorti au repos. Monté à sa place, Adriano Bertaccini a offert beaucoup plus de solutions.