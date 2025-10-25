"Je n'ai aucune idée de ce qui ne va pas" : Colin Coosemans impuissant après son erreur contre Charleroi

Le weekend s'annonce long à Anderlecht après la défaite d'hier soir. Colin Coosemans reconnaît volontiers son erreur sur le but carolo.

Depuis son intronisation comme gardien numéro un, il y a un peu plus d'un an, on a souvent vu Colin Coosemans tenir des discours de crise face à la presse, avec des propos sans concession sur les manquements de l'équipe. Hier soir, c'est sa propre erreur qu'il a bien été forcé de constater. Le seul but de la rencontre découle en effet directement d'une sortie approximative de sa part sur corner.

“Lors de ce corner, je voulais aider l'équipe”, explique-t-il à notre micro après la rencontre. “Je suis sorti alors que je n'avais pas à le faire. Et si je décide de sortir, je dois simplement avoir ce ballon".

Mais bien plus largement que sa prestation personnelle, c'est toute l'équipe qui était en-dessous de son niveau dans le Pays Noir : “Nous avons continué sur la lancée négative de la dernière demi-heure à Saint-Trond. Surtout la première mi-temps, qui était en dessous de tout".

Les plus expérimentés ne montrent pas l'exemple

Les Bruxellois ont paru sans inspiration et manquaient d'intensité dans leur jeu. Coosemans en cherche encore les causes : “Ce n'est certainement pas un problème physique. Je n'ai aucune idée de ce qui ne va pas. Si on en avait l'explication, nous n'en serions pas là. Nous devons nous remettre en question, travailler plus dur et montrer ce que cela signifie de jouer pour Anderlecht".





Le gardien a tout de même salué l'une des rares lueurs d'espoir chez les Mauves. “Le seul qui s'est distingué aujourd'hui est Nathan De Cat, et ce garçon a dix-sept ans", poursuit Coosemans, pour qui le jeune blondinet était l'exemple d'engagement et de courage qui manquait au reste de l'équipe.

Anderlecht reste sur un bilan de 7 sur 21 et pourrait voir quatre équipes lui passer devant à la troisième place : “Nous savons que nous jouons avec une jeune équipe, donc les moments d'apprentissage en font partie”, conclut Coosemans. “Mais aujourd'hui, ce n'était pas un jeune joueur qui a fait l'erreur. Cela en dit long".