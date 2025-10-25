Hein Vanhaezebrouck critique Rik De Mil : "Il ne fait que ça"

Hein Vanhaezebrouck n'a pas apprécié la communication de Rik De Mil. Selon lui, le coach des Zèbres est trop préoccupé par l'intérêt que lui portent d'autres clubs.

Lors d'une émission sur Play Sports autour du match de Ligue Europa entre Genk et le Betis, les chroniqueurs sont revenus sur le communiqué de presse du KRC Genk. Le club limbourgeois y démentait formellement avoir pris contact avec Rik De Mil.



Sur le plateau, c’est surtout la surprise qui dominait face au fait que chaque club où la place d’entraîneur vacille semble s’intéresser à De Mil. "Heureusement, il est aussi concerné par tout cela. Il ne fait que parler de ses possibles transferts. Il ne fait que ça", lâche Hein Vanhaezebrouck, visiblement agacé.



"On le voit partout dans les médias. Il ne parle que de l’intérêt de l’Antwerp et du fait qu’il n’a pas donné suite, etc." Et c’est précisément ce qui dérange Vanhaezebrouck.

Rik De Mil trop peu concentré sur Charleroi ?

Par la suite, Rik De Mil a également été cité à l’Union, mais Mehdi Bayat n’a pas souhaité le laisser partir en milieu de saison vers le club bruxellois. Ce refus a d’ailleurs causé une certaine déception chez Rik De Mil. "Je pense qu’il doit se concentrer sur Charleroi", estime Hein Vanhaezebrouck à son sujet. "Il est l’entraîneur de Charleroi, il est payé par Charleroi."

Rendre Mehdi Bayat heureux avec des points

Hein Vanhaezebrouck estime que Rik De Mil devrait avant tout rendre Mehdi Bayat heureux en prenant des points avec Charleroi. Ce vendredi, c'était en tout cas mission réussie face à Anderlecht.