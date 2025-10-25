Que se passe-t-il avec Thorgan Hazard ? Même lui peine à l'expliquer

Johan Walckiers
Johan Walckiers depuis Charleroi
| Commentaire
Que se passe-t-il avec Thorgan Hazard ? Même lui peine à l'expliquer
Photo: © photonews

Anderlecht s'est incliné 1-0 ce vendredi soir sur la pelouse de Charleroi, une défaite frustrante qui laisse les Mauves avec un seul point sur les deux derniers matchs. Thorgan Hazard n'a pas caché sa déception après le match.

"Nous avons eu assez d’occasions. Un but annulé, un ballon sur le poteau… Dans la zone de vérité, il a toujours manqué ce petit quelque chose pour marquer."

L’ailier a vu son équipe dominer la seconde période, mais l’efficacité n’était pas au rendez-vous : "Charleroi a encore eu quelques possibilités avant la pause, mais presque plus après. Et puis, on encaisse un but sur phase arrêtée, ça fait mal. Ce sont ces moments-là qui décident des matchs, et aujourd’hui encore, ils ont tourné contre nous."

Pour Anderlecht, c’est une nouvelle occasion manquée de poursuivre sur une bonne dynamique. "On n’arrive tout simplement pas à enchaîner", a reconnu Thorgan Hazard. "Après le point pris à Saint-Trond, on devait gagner ici. Il nous manque juste un peu de constance, tant dans notre jeu que dans nos résultats. On se crée des occasions, c’est positif, mais tant que le ballon ne rentre pas, ça reste frustrant."

Contre Ninove, plus d’excuses

Thorgan Hazard lui-même a eu la plus belle occasion, mais il reconnaît que le reste n’a pas été bon non plus. "J’aurais dû mieux frapper ce ballon, et ce tir sur le poteau… c’est de la malchance, mais ça reste amer. Tout se joue à quelques millimètres. Contre Saint-Trond, c’était la même histoire. On joue bien jusqu’à la surface, mais il nous manque de la précision et de la présence dans le rectangle, moi y compris."

Le Diable Rouge est conscient que le temps des excuses est terminé : "On doit inverser la tendance, point. Il y a assez de qualité dans ce groupe pour gagner des matchs, mais on doit montrer qu’on veut jouer les premiers rôles. Cette défaite fait vraiment mal, mais mardi, il y a la Coupe : l’occasion parfaite pour réagir."

Avec ce match de Coupe en ligne de mire, la pression est à nouveau montée d’un cran à Anderlecht. Thorgan Hazard et ses coéquipiers savent qu’une victoire seule pourra restaurer la confiance. "On doit passer à autre chose et montrer à nouveau ce que ça veut dire de jouer pour Anderlecht. Et ça commence mardi."

