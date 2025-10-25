"Je n'étais pas marqué au second poteau" : le bourreau d'Anderlecht appuie là où ça fait mal

Scott Crabbé depuis le Mambourg
| Commentaire
"Je n'étais pas marqué au second poteau" : le bourreau d'Anderlecht appuie là où ça fait mal
Photo: © photonews

Charleroi a retrouvé le sourire en battant Anderlecht. Kevin Van den Kerkhof et le buteur Cheick Keita sont revenus sur cette victoire méritée.

Très costaud dans les duels, Cheick Keita a parachevé son bon match en offrant la victoire à Charleroi en profitant de la mauvaise sortie de Colin Coosemans sur corner. Le défenseur des Zèbres est apparu tout sourire face à la presse. "On a tout donné, ça a payé. La cleansheet fait du bien", commence-t-il à notre micro.

Il est ensuite revenu sur son but : "A la mi-temps, j'avais dit à Parfait (Guiagon) de me la mettre au deuxième poteau, parce qu'on ne me marquait pas. Je ne vois pas du tout que Colin Coosemans rate sa sortie, j'essaie juste de redresser la trajectoire du ballon et je vois que ça rentre".

Kevin Van den Kerkhof affichait la même satisfaction : "On avait insisté sur le besoin d'être plus méchant. Faire moins d'erreurs, donner moins de cadeaux. On a fait un bon match, malgré une moins bonne deuxième mi-temps. On a tenu le coup. Pour une fois depuis quatre matchs, ça a tourné en notre faveur, ça fait du bien".

Charleroi récompensé

"On voulait bien démarrer, leur mettre la pression, montrer qu'on était là dans l'engagement, c'est ce qu'on a fait en première mi-temps. Il faudra regarder tous ensemble pour voir pourquoi on a ce petit coup de mou en deuxième mi-temps, mais on marque quand même sur phase arrêtée", poursuit-il à notre micro. "Ça soulage parce qu'on a un bon groupe. Malgré les quatre défaites de suite, on restait soudés, solidaires. Il faut continuer, ne pas rechigner à la tâche.

Une victoire fondatrice, qui doit faire oublier le flirt avorté de Rik De Mil avec l'Union : "C'est le football, il y a toujours des moments comme ça. Mais c'est quelqu'un de très intelligent, très humain. On sait qu'il y a eu un épisode, mais ça n'a pas impacté les joueurs ; on a tous été confrontés à ça nous-mêmes".

Commentaire
