LIVE : Pas encore de vraie occasion entre Saint-Trond et le Standard

La plus grosse occasion pour Saint-Trond
Coup-franc concédé un peu bêtement par Homawoo, Ito le brosse sur la tête de Taniguchi, qui manque le cadre de peu
22
Nouvelle combinaison rapide qui ne passe pas pour le Standard : Ayensa ne parvient pas à trouver Abid alors qu'il y avait un coup à jouer
20
Epolo lance Henry loin dans la profondeur, mais Van Helden gagne son duel face à l'attaquant
18
Ito frappe au-dessus
Le Standard est dominé dans ce début de rencontre. Nouvelle offensive trudonnaire, Van Helden est contré une première fois, Ito reçoit le ballon dans la surface, mais frappe au-dessus
18
17
Le Standard éprouve des difficultés à exploiter le ballon. Les récupérations sont souvent suivies d'une nouvelle perte de balle
Les joueurs sont sur la pelouse du Daio Wasabi Stayen !
Construction trudonnaire, frappe de Yamamoto déviée, le Standard se relance via Mohr qui joue dans la profondeur de Saïd, Van Helden vient magnifiquement tacler le ballon pour l'empêcher de continuer son effort
11
Nouvelle perte de balle d'Abid, Karamoko évite le corner et concède la touche
9
Bon travail défensif de Said et Mohr pour empêcher le débordement de Muja sur la droite
8
Perte de balle d'Abid devant son rectangle, il contre finalement une passe et concède la touche, puis parvient à gagner la touche suivante pour définitivement écarter le danger
7
Bon mouvement trudonnaire sur la gauche, Juklerod gagne le corner que va tirer Ito
5
Frappe de Sissako, largement au-dessus
4
Faute de Karamoko qui escalade Sebaoui en voulant jouer le duel de la tête, le Standard n'a pas le ballon mais cherche à récupérer haut
3
Ito essaie de trouver Goto dans le dos de la défense, c'est un rien trop long
2
1
Première possession trudonnaire récupérée par le Standard après un peu plus d'une minute
1
STVV - Standard: 0-0
16:00
Une minute de silence est respectée pour Keko et Florentin, membres des Ultras Inferno et du PHK décédés récemment
15:58
Les joueurs viennent de faire leur entrée sur la pelouse du Daio Wasabi Stayen
15:50
Plus que dix minutes avant le coup d'envoi de la rencontre !
Après trois victoires en quatre matchs, en comptant le succès à Beveren en Croky Cup, le Standard doit enchaîner contre un concurrent direct, Saint-Trond, pour se rapprocher du top 6.
Bruges, Anderlecht, l’Antwerp, La Gantoise, puis Charleroi : le Standard sort d’un mois d’octobre très chargé. Avec trois victoires lors des quatre derniers matchs, dont une qualification en Coupe de Belgique à Beveren, les Rouches affichent une nette progression.
Malgré plusieurs absents, ils devront enchaîner sur le terrain synthétique de Saint-Trond ce dimanche après-midi, pour une rencontre tout aussi importante sur le plan comptable.
Une belle occasion de se rapprocher du top 6 pour le Standard
Belle surprise de ce début de saison, les Trudonnaires occupent actuellement le top 6 et représentent donc des concurrents directs pour le Standard, qui espère s’y installer avant la fin de la phase classique.
Saint-Trond est le seul membre du top 6 que le Standard n’a pas encore affronté cette saison, et le bilan des Liégeois est préoccupant : 1 point sur 15 contre les cinq autres équipes, avec un seul partage à domicile face à Malines.
Les hommes de Vincent Euvrard devront donc puiser profondément pour obtenir un résultat favorable au Daio Wasabi Stayen. Cette rencontre sera à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.