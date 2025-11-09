Date: 09/11/2025 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 14

LIVE : Pas encore de vraie occasion entre Saint-Trond et le Standard

Après trois victoires en quatre matchs, en comptant le succès à Beveren en Croky Cup, le Standard doit enchaîner contre un concurrent direct, Saint-Trond, pour se rapprocher du top 6.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   26' 29" 
Loïc Woos depuis , suiveur du Standard
24
 La plus grosse occasion pour Saint-Trond
Coup-franc concédé un peu bêtement par Homawoo, Ito le brosse sur la tête de Taniguchi, qui manque le cadre de peu
22
 Nouvelle combinaison rapide qui ne passe pas pour le Standard : Ayensa ne parvient pas à trouver Abid alors qu'il y avait un coup à jouer
20
 Epolo lance Henry loin dans la profondeur, mais Van Helden gagne son duel face à l'attaquant
18
 Ito frappe au-dessus
Le Standard est dominé dans ce début de rencontre. Nouvelle offensive trudonnaire, Van Helden est contré une première fois, Ito reçoit le ballon dans la surface, mais frappe au-dessus
18
STVV - Standard
17
 Le Standard éprouve des difficultés à exploiter le ballon. Les récupérations sont souvent suivies d'une nouvelle perte de balle

12
 Construction trudonnaire, frappe de Yamamoto déviée, le Standard se relance via Mohr qui joue dans la profondeur de Saïd, Van Helden vient magnifiquement tacler le ballon pour l'empêcher de continuer son effort
11
 Nouvelle perte de balle d'Abid, Karamoko évite le corner et concède la touche
9
 Bon travail défensif de Said et Mohr pour empêcher le débordement de Muja sur la droite
8
 Perte de balle d'Abid devant son rectangle, il contre finalement une passe et concède la touche, puis parvient à gagner la touche suivante pour définitivement écarter le danger
7
 Bon mouvement trudonnaire sur la gauche, Juklerod gagne le corner que va tirer Ito
5
 Frappe de Sissako, largement au-dessus
4
 Faute de Karamoko qui escalade Sebaoui en voulant jouer le duel de la tête, le Standard n'a pas le ballon mais cherche à récupérer haut
3
 Ito essaie de trouver Goto dans le dos de la défense, c'est un rien trop long
2
STVV - Standard
1
 Première possession trudonnaire récupérée par le Standard après un peu plus d'une minute
1
 STVV - Standard: 0-0
16:00
 Une minute de silence est respectée pour Keko et Florentin, membres des Ultras Inferno et du PHK décédés récemment
15:58
 Les joueurs viennent de faire leur entrée sur la pelouse du Daio Wasabi Stayen
15:50
 Plus que dix minutes avant le coup d'envoi de la rencontre !

15:05
 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live pour suivre, en direct commenté, la rencontre entre Saint-Trond et le Standard comptant pour la 14e journée de la Jupiler Pro League
STVV: Leobrian Kokubo - Taiga Hata - Shogo Taniguchi - Rihito Yamamoto - Arbnor Muja - Abdoulaye Sissako - Ilias Sebaoui - Ryotaro Ito - Simen Juklerød - Rein Van Helden - Keisuke Goto
Banc: Andres Ferrari - Isaias Delpupo - Ryan Merlen - Matt Lendfers - Wolke Janssens - Alouis Diriken - Hugo Lambotte - Kaito Matsuzawa - Adam Nhaili

Standard (STVV - Standard)
Standard: Matthieu Epolo - Ibrahim Karamoko - Josué Homawoo - Ibe Hautekiet - Tobias Mohr - Hakim Sahabo - Mohamed El Hankouri - Adnane Abid - Dennis Ayensa - Rafiki Said - Thomas Henry
Banc: Nayel Mehssatou - Leandre Kuavita - Henry Lawrence - Lucas Pirard - Daan Dierckx - Matteo Godfroid - Steeven Assengue - Timothée NKada

STVV STVV
Kokubo Leobrian  
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Hata Taiga  
Taniguchi Shogo  
  • Précision des passes: 16/17 (94.1%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Yamamoto Rihito  
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Muja Arbnor  
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
Sissako Abdoulaye  
  • Précision des passes: 8/8 (100%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Sebaoui Ilias  
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Ito Ryotaro  
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
  • Passes clés: 1
Juklerød Simen  
  • Précision des passes: 10/11 (90.9%)
Van Helden Rein  
  • Précision des passes: 17/19 (89.5%)
Goto Keisuke  
Banc
Ferrari Andres  
Delpupo Isaias  
Merlen Ryan  
Lendfers Matt  
Janssens Wolke  
Diriken Alouis  
Lambotte Hugo  
Matsuzawa Kaito  
Nhaili Adam  
 

Standard Standard
Epolo Matthieu  
Karamoko Ibrahim  
Homawoo Josué  
  • Précision des passes: 4/6 (66.7%)
Hautekiet Ibe  
Mohr Tobias  
Sahabo Hakim  
El Hankouri Mohamed  
Abid Adnane  
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Ayensa Dennis  
Said Rafiki  
Henry Thomas  
Banc
Mehssatou Nayel  
Kuavita Leandre  
Lawrence Henry  
Pirard Lucas  
Dierckx Daan  
Godfroid Matteo  
Assengue Steeven  
NKada Timothée  

présentation (du match)

Saint-Trond, un concurrent direct à battre pour le Standard afin de se rapprocher du top 6
Loïc Woos
depuis , suiveur du Standard
| 0 réaction
Saint-Trond, un concurrent direct à battre pour le Standard afin de se rapprocher du top 6
Photo: © photonews

Après trois victoires en quatre matchs, en comptant le succès à Beveren en Croky Cup, le Standard doit enchaîner contre un concurrent direct, Saint-Trond, pour se rapprocher du top 6.

Bruges, Anderlecht, l’Antwerp, La Gantoise, puis Charleroi : le Standard sort d’un mois d’octobre très chargé. Avec trois victoires lors des quatre derniers matchs, dont une qualification en Coupe de Belgique à Beveren, les Rouches affichent une nette progression.

Malgré plusieurs absents, ils devront enchaîner sur le terrain synthétique de Saint-Trond ce dimanche après-midi, pour une rencontre tout aussi importante sur le plan comptable.

Une belle occasion de se rapprocher du top 6 pour le Standard

Belle surprise de ce début de saison, les Trudonnaires occupent actuellement le top 6 et représentent donc des concurrents directs pour le Standard, qui espère s’y installer avant la fin de la phase classique.

Saint-Trond est le seul membre du top 6 que le Standard n’a pas encore affronté cette saison, et le bilan des Liégeois est préoccupant : 1 point sur 15 contre les cinq autres équipes, avec un seul partage à domicile face à Malines.

Les hommes de Vincent Euvrard devront donc puiser profondément pour obtenir un résultat favorable au Daio Wasabi Stayen. Cette rencontre sera à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Vincent Euvrard prendra-t-il le risque ? La composition probable du Standard à Saint-Trond

Vincent Euvrard prendra-t-il le risque ? La composition probable du Standard à Saint-Trond

07:00

Vincent Euvrard est une nouvelle fois privé de plusieurs joueurs pour le déplacement du Standard à Saint-Trond. Voici la composition probable des Rouches.

Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 0-0 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 18:30 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 19:15 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved