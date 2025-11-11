Saint-Trond vainqueur... mais lésé contre le Standard ? "Notre état d'esprit fait la différence"

Saint-Trond vainqueur... mais lésé contre le Standard ? "Notre état d'esprit fait la différence"

Wouter Vrancken a, une fois de plus, trouvé le bon moyen de motiver ses joueurs. Avant le match contre le Standard, l'entraîneur du STVV a montré à son groupe un ancien article paru dans la presse néerlandophone dans lequel il était prédit que les Limbourgeois termineraient avant-derniers.

“Heureusement, le football est plus que des statistiques", a souri Vrancken après la victoire méritée de son équipe face au Standard, dimanche. "Nous faisons la différence grâce à notre état d’esprit : des joueurs prêts à se battre les uns pour les autres, à parcourir les mètres difficiles et à corriger les erreurs de leurs coéquipiers. C’est ce qui fait notre force."

Sa méthode a porté ses fruits, car STVV a dominé le Standard du début à la fin de la rencontre. Seule l’efficacité a encore fait défaut. "Nous aurions déjà dû mener avant la pause", a déclaré Vrancken en conférence de presse.

Saint-Trond aurait pu l'emporter plus largement

Après le repos, Saint-Trond s’estimait également lésé. "La faute sur Goto aurait dû, selon moi, être sanctionnée d’un penalty", a estimé l’entraîneur. "Et pourquoi le 2-0 a été annulé pour hors-jeu, je ne le sais toujours pas."

Le coach a tenté de relativiser avec humour : "Nous avons rembobiné l’action, mais nous nous sommes arrêtés quand nous sommes tombés sur des images de notre match de Coupe contre Knokke", a-t-il plaisanté, en référence à un but annulé pour un petit hors-jeu lors de cette rencontre également.

Wouter Vrancken reste un entraîneur satisfait et, à ses yeux, la mentalité demeure essentielle. "Nous montrons chaque semaine que cette équipe est plus que des chiffres ou des attentes. C’est ce qui me rend fier", a-t-il conclu.

