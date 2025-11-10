Trois tirs en 90 minutes : comment le Standard est-il (re)tombé si bas ?

Le Standard est retombé dans ses travers à Saint-Trond. Comme beaucoup, Guillaume Gillet est marqué par le manque de constance de l'équipe.

Au-delà du revers concédé au Stayen, il y a la manière. Le Standard n'a pratiquement rien créé. Comme lors de la gifle à La Gantoise, les supporters se sont sentis trahis par une équipe qui n'affichait aucune envie. Dans Complètement Foot, Guillaume Gillet comprend leur frustration.

"Il n’y a pas eu une seule occasion franche pour les Rouches et c’est sûr qu’après une victoire dans un match qui compte énormément pour le club et les supporters, il faut pouvoir confirmer avec une autre bonne prestation. Et ce ne fût certainement pas le cas ce soir alors que pourtant, au vu de la composition, on pouvait s’attendre à un Standard conquérant", commence-t-il.

Dominé du début à la fin

En conservant Mohammed El Hankouri malgré le retour de Denis Ayensa en plus de Thomas Henry, Rafiki Saïd et Adnane Abid, le onze avait de l'allure. Sur papier seulement : "Les nombreux joueurs offensifs n’ont que très peu été touchés à cause des nombreux déchets techniques et je pense qu’on remet, à nouveau, tout en question du côté de la Meuse. Il a manqué beaucoup trop d’ingrédients pour repartir avec quelque chose du côté liégeois".

Même constat après l'ouverture du score de Saint-Trond : "On ne peut pas donner tort à Vincent Euvrard d’essayer de secouer le cocotier après l’ouverture du score trudonnaire. Thomas Henry et Denis Ayensa n’ont pas assez été touchés et dans ces moments-là, tu dois décrocher pour participer un peu plus au jeu mais quand le déchet est tel et que tu n’arrives pas dans le dernier tiers du terrain, cela devient très frustrant pour les attaquants".





Résultat ? Trois tirs en 90 minutes. "Le Standard est l’équipe qui tire le moins au but et qui a la troisième plus mauvaise attaque du championnat. Quand tu n’as pas beaucoup d’occasions, tu as besoin d’attaquants hyperefficaces et ce n’est pas le cas", conclut Gillet.