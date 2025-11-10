Trois tirs en 90 minutes : comment le Standard est-il (re)tombé si bas ?

Trois tirs en 90 minutes : comment le Standard est-il (re)tombé si bas ?
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le Standard est retombé dans ses travers à Saint-Trond. Comme beaucoup, Guillaume Gillet est marqué par le manque de constance de l'équipe.

Au-delà du revers concédé au Stayen, il y a la manière. Le Standard n'a pratiquement rien créé. Comme lors de la gifle à La Gantoise, les supporters se sont sentis trahis par une équipe qui n'affichait aucune envie. Dans Complètement Foot, Guillaume Gillet comprend leur frustration.

"Il n’y a pas eu une seule occasion franche pour les Rouches et c’est sûr qu’après une victoire dans un match qui compte énormément pour le club et les supporters, il faut pouvoir confirmer avec une autre bonne prestation. Et ce ne fût certainement pas le cas ce soir alors que pourtant, au vu de la composition, on pouvait s’attendre à un Standard conquérant", commence-t-il.

Dominé du début à la fin

En conservant Mohammed El Hankouri malgré le retour de Denis Ayensa en plus de Thomas Henry, Rafiki Saïd et Adnane Abid, le onze avait de l'allure. Sur papier seulement : "Les nombreux joueurs offensifs n’ont que très peu été touchés à cause des nombreux déchets techniques et je pense qu’on remet, à nouveau, tout en question du côté de la Meuse. Il a manqué beaucoup trop d’ingrédients pour repartir avec quelque chose du côté liégeois".

Même constat après l'ouverture du score de Saint-Trond : "On ne peut pas donner tort à Vincent Euvrard d’essayer de secouer le cocotier après l’ouverture du score trudonnaire. Thomas Henry et Denis Ayensa n’ont pas assez été touchés et dans ces moments-là, tu dois décrocher pour participer un peu plus au jeu mais quand le déchet est tel et que tu n’arrives pas dans le dernier tiers du terrain, cela devient très frustrant pour les attaquants".

Résultat ? Trois tirs en 90 minutes. "Le Standard est l’équipe qui tire le moins au but et qui a la troisième plus mauvaise attaque du championnat. Quand tu n’as pas beaucoup d’occasions, tu as besoin d’attaquants hyperefficaces et ce n’est pas le cas", conclut Gillet.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
STVV

Plus de news

"Les gérants des bars nous ont appelés en panique" : les supporters du Standard rattrapés par la police

"Les gérants des bars nous ont appelés en panique" : les supporters du Standard rattrapés par la police

13:30
"Il est sur une autre planète" : Thomas Chatelle ne mâche pas ses mots sur la blessure de Thibaut Courtois

"Il est sur une autre planète" : Thomas Chatelle ne mâche pas ses mots sur la blessure de Thibaut Courtois

19:30
Retournement de situation pour la disparition des Playoffs ? Anderlecht joue cartes sur table

Retournement de situation pour la disparition des Playoffs ? Anderlecht joue cartes sur table

19:00
📷 Prêté par Anderlecht, il fait plier le Standard... puis chambre les Rouches sur Instagram

📷 Prêté par Anderlecht, il fait plier le Standard... puis chambre les Rouches sur Instagram

11:00
Personne ne croit à la blessure de Thibaut Courtois, mais est-ce vraiment important ? Edito

Personne ne croit à la blessure de Thibaut Courtois, mais est-ce vraiment important ?

18:40
Grande nouvelle pour Charles De Ketelaere en Italie : la fin d'une histoire

Grande nouvelle pour Charles De Ketelaere en Italie : la fin d'une histoire

18:00
C'était l'un ou l'autre : un allié de Wouter Vandenhaute reste à Anderlecht et pourrait beaucoup apporter

C'était l'un ou l'autre : un allié de Wouter Vandenhaute reste à Anderlecht et pourrait beaucoup apporter

17:00
Le sort s'acharne : Roméo Lavia en sait plus sur sa nouvelle indisponibilité

Le sort s'acharne : Roméo Lavia en sait plus sur sa nouvelle indisponibilité

17:30
Nathan De Cat pour mener la Belgique vers un titre mondial ? "J'aimerais bien rester jusqu'à la fin, mais..."

Nathan De Cat pour mener la Belgique vers un titre mondial ? "J'aimerais bien rester jusqu'à la fin, mais..."

16:30
🎥 La classe, tout simplement : fraîchement retraité, Matías Suárez sans pitié en division amateur

🎥 La classe, tout simplement : fraîchement retraité, Matías Suárez sans pitié en division amateur

16:00
Changement de dernière minute : un invité surprise de Pro League chez les Diablotins

Changement de dernière minute : un invité surprise de Pro League chez les Diablotins

15:30
Deuxième meilleur buteur de Premier League : de la Pro League à la sélection brésilienne en deux ans ?

Deuxième meilleur buteur de Premier League : de la Pro League à la sélection brésilienne en deux ans ?

15:00
Le "malaise" Lucas Stassin à Saint-Etienne : "Les supporters se disent qu'il part en sucette"

Le "malaise" Lucas Stassin à Saint-Etienne : "Les supporters se disent qu'il part en sucette"

14:40
Ça pue pour les Diables : le communiqué officiel du Real Madrid sur Thibaut Courtois

Ça pue pour les Diables : le communiqué officiel du Real Madrid sur Thibaut Courtois

14:20
"Le plus à même de porter le brassard" : arrivé dans son club il y a deux mois, un Diable déjà capitaine

"Le plus à même de porter le brassard" : arrivé dans son club il y a deux mois, un Diable déjà capitaine

14:00
1
L'homme du match d'Anderlecht-Bruges surpris lui-même : "Je ne savais même pas que ce trophée existait"

L'homme du match d'Anderlecht-Bruges surpris lui-même : "Je ne savais même pas que ce trophée existait"

12:20
1
Le vrai problème du Club de Bruges ? "Il y a plus que ça"

Le vrai problème du Club de Bruges ? "Il y a plus que ça"

12:40
Pourquoi autant d'irrégularité au Standard ? Vincent Euvrard a son avis, qui ne plaira pas à ses joueurs Interview

Pourquoi autant d'irrégularité au Standard ? Vincent Euvrard a son avis, qui ne plaira pas à ses joueurs

21:40
17
"Il est en pleine forme" : même les adversaires tombent sous le charme de Jérémy Doku

"Il est en pleine forme" : même les adversaires tombent sous le charme de Jérémy Doku

13:00
Nathan De Cat va rejoindre les U17... mais ne tardera certainement pas à rejoindre les Diables Rouges

Nathan De Cat va rejoindre les U17... mais ne tardera certainement pas à rejoindre les Diables Rouges

11:40
1
"L'une des prestations les plus impressionnantes..." : la presse britannique en perd ses mots devant Doku

"L'une des prestations les plus impressionnantes..." : la presse britannique en perd ses mots devant Doku

12:00
Marc Coucke prépare un nouveau grand coup à Anderlecht

Marc Coucke prépare un nouveau grand coup à Anderlecht

11:20
"Impossible de gagner comme ça" : Vincent Euvrard analyse la nouvelle déception du Standard Interview

"Impossible de gagner comme ça" : Vincent Euvrard analyse la nouvelle déception du Standard

20:20
1
Espoir et frustration à Charleroi avant la CAN : "J'ai été très déçu, c'est sûr" Réaction

Espoir et frustration à Charleroi avant la CAN : "J'ai été très déçu, c'est sûr"

10:20
Un grand journal italien critique sévèrement un Diable Rouge

Un grand journal italien critique sévèrement un Diable Rouge

10:40
Abid coupable, Ayensa transparent : les notes du Standard après le revers à Saint-Trond Analyse

Abid coupable, Ayensa transparent : les notes du Standard après le revers à Saint-Trond

09/11
13
Les U17 belges continuent leur aventure : un choc XXL les attend en Coupe du Monde

Les U17 belges continuent leur aventure : un choc XXL les attend en Coupe du Monde

10:00
1
🎥 Première historique pour l'Union Saint-Gilloise : un joueur appelé avec l'Argentine

🎥 Première historique pour l'Union Saint-Gilloise : un joueur appelé avec l'Argentine

09:00
Puni pour ses erreurs, le Standard chute à Saint-Trond et signe la mauvaise opération

Puni pour ses erreurs, le Standard chute à Saint-Trond et signe la mauvaise opération

09/11
Sans Kevin De Bruyne, Naples perd sa magie : l'absence du Diable Rouge se fait sentir

Sans Kevin De Bruyne, Naples perd sa magie : l'absence du Diable Rouge se fait sentir

09:30
"Il est au-dessus de la moyenne" : Arthur Vermeeren, sur le banc à Leipzig, revit à Marseille

"Il est au-dessus de la moyenne" : Arthur Vermeeren, sur le banc à Leipzig, revit à Marseille

08:31
Il n'est pas brésilien mais bien belge : les statistiques monstrueuses de Jérémy Doku contre Liverpool

Il n'est pas brésilien mais bien belge : les statistiques monstrueuses de Jérémy Doku contre Liverpool

08:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/11: Fofana

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/11: Fofana

07:00
Jérémy Doku a détruit Liverpool : Pep Guardiola n'en revient pas

Jérémy Doku a détruit Liverpool : Pep Guardiola n'en revient pas

07:40
Grosse inquiétude pour Courtois : blessé juste avant les Diables Rouges

Grosse inquiétude pour Courtois : blessé juste avant les Diables Rouges

07:20
📷 Après la victoire contre Bruges, Adriano Bertaccini annonce une grande nouvelle!

📷 Après la victoire contre Bruges, Adriano Bertaccini annonce une grande nouvelle!

06:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 1-0 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 1-1 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved