Analyse Abid coupable, Ayensa transparent : les notes du Standard après le revers à Saint-Trond

Loïc Woos
Loïc Woos depuis le Daio Wasabi Stayen, à Saint-Trond
| Commentaire
Photo: © photonews

Le Standard s'est incliné sur la pelouse de Saint-Trond, ce dimanche. Voici les notes attribuées aux Rouches pour cette rencontre.

Matthieu Epolo (6)

Peu de choses à dire. Ne peut rien sur le but de Goto, a tenté de chercher Thomas Henry comme il l'a pu. Auteur d'un superbe arrêt sur la frappe de Yamamoto sur l'action du 2-0 annulé. Peu de travail de manière générale et une soirée frustrante pour le portier congolais.

Ibrahim Karamoko (4)

Offre presque le but du 1-0 à Hata à cinq minutes du repos. Souvent dépassé, pratiquement aucun débordement. Assez logique pour un défenseur central de formation. 

Ibe Hautekiet (5)

Fréquemment attiré vers l’avant pour jouer un duel, qu’il perd, laissant donc de l’espace dans son dos. Assez bon, en revanche, dans ses réflexes défensifs pour contrer un ballon ou s’interposer.

Josué Homawoo (4,5)

Manque de personnalité avec le ballon : revient toujours vers l’arrière ou envoie le ballon loin devant, sans précision. Rarement pris à défaut dans son travail défensif, mais réel manque à la construction.

Tobias Mohr (5)

Un cœur énorme dans les courses à haute intensité, de plus en plus à l’aise à son poste de défenseur latéral, mais souvent prévisible balle au pied : des passes en profondeur lorsqu’il est bas, des centres lorsqu’il est haut. Toujours de la même manière, et l’adversaire s’adapte.

Hakim Sahabo (4)

Pas assez de ballons récupérés dans son rôle de numéro 6 et trop de discrétion en phase de possession. Un joueur talentueux, mais qui n’a pas encore d’impact suffisant sur le jeu et ne sent pas encore quand il faut l’accélérer ou le ralentir, ce que les titulaires habituels font très bien.

Mohammed El Hankouri (4)

Le Marocain sait délivrer des pépites, mais il ne fait pas le lien entre la défense et l’attaque et fluidifie peu le jeu, puisqu’il attend souvent le ballon avant d’en faire quelque chose. Très doué techniquement, mais il ne vient pas assez aider la défense en venant chercher le ballon pour construire. Meilleur un cran plus haut.

Adnane Abid (3)

Deux pertes de balle dangereuses, heureusement sans conséquence, en début de partie. En deuxième période, en revanche, il glisse le ballon à Muja, ce qui permet à Goto de marquer. Trop de ballons perdus dans les zones clés du terrain et pas assez d’impact. Logiquement remplacé avant l’heure de jeu.

Rafiki Saïd (4)

La défense de Saint-Trond a bien fait ses devoirs et ne l’a pas lâché. Match terne, comme pour ses coéquipiers.

Dennis Ayensa (4)

De retour dans le onze de départ, sans véritablement marquer la rencontre. Jamais trouvé par les milieux de terrain, ni par Henry et ses déviations. Un match assez transparent. Remplacé par Nkada avant même l’heure de jeu.

Thomas Henry (5)

Bien tenu sur les longs ballons envoyés par la défense et Epolo, pas toujours bien suivi par ses coéquipiers pour exploiter ses déviations de la tête. Aucune occasion à mettre à son actif.

Timothé Nkada (5)

Peu de ballons reçus dans la profondeur, ce qu’il apprécie le plus. Quelques remises pour initier des actions, l’une ou l’autre course vers l’avant, mais une montée au jeu sans réel impact.

Nayel Mehssatou (6)

De retour de blessure, le Chilien s’est montré intéressant durant sa demi-heure sur le terrain. Avec son volume, c’est lui qui a finalement fait le lien nécessaire entre la défense et l’attaque. Cela n’a pas suffi, trop d’autres joueurs ayant presté en deçà de leur niveau.

Non-notés : Steeven Assengue, Léandre Kuavita

