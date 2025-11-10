📷 Prêté par Anderlecht, il fait plier le Standard... puis chambre les Rouches sur Instagram

Muzamel Rahmat
| Commentaire
📷 Prêté par Anderlecht, il fait plier le Standard... puis chambre les Rouches sur Instagram

Buteur avec Saint-Trond et appelé en sélection japonaise, Keisuke Goto est sur un nuage. Le joueur prêté par Anderlecht a chambré le Standard.

Keisuke Goto est en train de se faire un nom à Saint-Trond. Prêté par Anderlecht cette saison, l’attaquant japonais a offert la victoire à son équipe face au Standard de Liège 1-0.

L'attaquant de 20 ans a fait le buzz après le match. Sur Instagram, il a fait un clin d’œil aux supporters d’Anderlecht. "Chers supporters d’Anderlecht, j’ai aussi remporté le Clasico !". De quoi ravir les Mauves et piquer les Liègeois.

Saint-Trond peut compter sur Goto, de plus en plus décisif cette saison. Le Japonais totalise quatre buts en douze matchs de championnat. Sa valeur marchande est également en hausse : elle est passée de 1,2 million à 2 millions d’euros au mois d’octobre.

En sélection nationale

Ses performances n’ont pas échappé aux observateurs. Le Japonais vient d’être appelé en sélection nationale, une belle récompense pour son travail et sa progression.

Anderlecht suit son évolution avec attention. Si Goto continue sur cette lancée, il pourrait revenir à Bruxelles avec un nouveau statut.

