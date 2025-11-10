"Les gérants des bars nous ont appelés en panique" : les supporters du Standard rattrapés par la police

"Les gérants des bars nous ont appelés en panique" : les supporters du Standard rattrapés par la police
Au Stayen, les supporters du Standard ont donné tout ce qu'ils ont pu pour remobiliser vocalement leur équipe. Après la rencontre, c'est à la police trudonnaire qu'ils ont eu affaire.

Comme à La Gantoise, beaucoup de supporters du Standard se sont sentis trahis par la prestation de leur équipe, méconnaissable par rapport au choc wallon remporté contre Charleroi. Le retour avait beau être moins long que depuis la Planet Group Arena, il n'en a pas moins été pénible.

D'autant plus que les Liégeois ont occasionné quelques frayeurs aux autorités locales. Vers 19 heures, deux bus de supporters du Standard ont été repérés sur le parking de la station-service Bruno's sur la Luikersteenweg, tout près de la célèbre Chaussée d'Amour.

Les forces de l'ordre très réactives

La police de Saint-Trond est intervenue rapidement et avec fermeté pour tuer dans l'œuf tout débordement, comme le rapporte Het Belang van Limburg. Un déploiement en nombre qui s'est avéré efficace.

"Les supporters n'avaient pas l'autorisation de s'arrêter là, mais ils l'ont fait quand même. Quelques gérants de bars nous ont appelés en panique, car les supporters essayaient d'entrer dans leurs établissements. Nos équipes se sont rendues rapidement sur place et ont pu les ramener dans les bus assez facilement", a déclaré le chef de la police Fabrice Curto.

Rien de bien méchant donc, mais un arrêt impromptu qui n'a pas plu aux autorités locales, pas rassurées à l'idée de voir les supporters liégeois se changer les idées après la défaite dans cet endroit connu pour d'autres raisons que son club de football.

