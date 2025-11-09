"Impossible de gagner comme ça" : Vincent Euvrard analyse la nouvelle déception du Standard

Vincent Euvrard ne pouvait que reconnaître la supériorité des Trudonnaires après la défaite du Standard au Stayen. Les Rouches n'ont jamais semblé en mesure de remporter la rencontre.

Après une bonne passe et trois victoires en quatre matchs, le Standard est retombé dans ses travers et s’est logiquement incliné sur la pelouse de Saint-Trond, ce dimanche. Une grosse perte de balle d’Adnane Abid a conduit au seul but de la partie, tandis que les Rouches n’ont pratiquement rien montré sur le plan offensif. En conférence de presse après la partie, Vincent Euvrard reconnaissait la mauvaise prestation collective.

"Félicitations à Wouter (Vrancken). Saint-Trond mérite sa victoire. Nous n’étions pas dans un bon jour dès l’entame de la première période. Mais ce n’est pas qu’on n’avait pas du tout le contrôle et que STVV multipliait les grosses occasions. En première période, Saint-Trond a une grosse occasion, où on ne gère pas bien le centre et où Hata était complètement libre. Pour le reste, notre bloc était 'ok', on ne voulait pas laisser trop d’espaces et sortir en transition, ce qu’on n’a pas réussi."

"Au début du match, nous étions très mauvais avec le ballon. Chaque contre-pressing et chaque duel était pour eux. On a couru derrière les faits. Mais même si nous n’étions pas dans un grand jour, Saint-Trond n’avait pas beaucoup d’occasions... jusqu’au but, où on commet une très grande erreur. Quand tu n’es pas dans le match, mauvais avec le ballon et que tu vas dribbler dans ton propre camp avant de faire une passe latérale... Si tu sais rester dans le match, tu sais que tu auras encore des moments pour marquer, mais là..."

Le Standard et son historique irrégularité

Entre pertes de balle trop nombreuses et incapacité à se créer du danger, le Standard n’aurait rien pu revendiquer d’autre qu’une défaite et aurait encore pu jouer bien longtemps sans trouver le chemin des filets. Une nouvelle preuve d’irrégularité, qui a bien souvent enfoncé le Matricule 16 ces dernières années.





"En fin de match, Saint-Trond a eu les meilleures occasions et était plus proche du 2-0 que nous du 1-1. STVV était meilleur que nous dans tous les domaines. Ce n’est pas possible de venir gagner contre une équipe qui joue bien à domicile et qui mérite sa place dans le top 6 en prestant de cette manière. On a encore énormément de travail. Plein de petits trucs ont montré que nous n’étions pas au rendez-vous", a conclu Vincent Euvrard.